Pola Park reparte magia e ilusión para celebrar sus 20 años con las actuaciones de Merche y Maverick

Se acerca una fecha muy importante y especial para Pola Park, ya que el 26 de diciembre el parque de atracciones clausura su 20º aniversario con una fiesta por todo lo alto, un evento que sin duda no dejará indiferente a nadie. Tanto los padres como los pequeños se lo pasarán en grande en un día inundando por la ilusión y la magia de dos estrellas que acturán como padrinos de lujo: Merche y Maverick.



Desde las 12:30h hasta las 20:00h, Pola Park abrirá sus puertas para comenzar un día programado con diversas actividades y espectáculos en el que la mayor expectación correrá a cargo de los conciertos de Merche y Maverick, quienes ya han acudido al parque en anteriores ocasiones. Para los 20 años de Pola Park, vuelven cargados de entusiasmo y emoción y compartirán divertidos momentos con los visitantes, quienes podrán fotografiarse con los cantantes.



Merche, que se encuentra inmersa grabando su nuevo disco, interpretará algunos de sus éxitos, como «Abre tu mente», «Te espero cada noche» y «Vive el momento». Por su parte, Maverick, tras participar con gran éxito en el programa de televisión «La Voz», está preparando actualmente ya su segundo álbum y en Pola Park interpretará «Princesa Descalza» o «Si tú estás conmigo», que actualmente suenan en las principales radios de nuestro país.





Otra de las actividades programadas para la celebración del 20º aniversario de Pola Park es la actuación de la escuela de danza Positive Dance Elche, que con sus bailarines más pequeños, se encargará de dar ritmo a un tema navideño muy conocido por todos: «All I want for christmas is you». Por su parte, los más mayores lo harán al ritmo de «Closer Tonight» junto al árbol de navidad que decora el parque en estas fechas.



Muñeco de nieve, galleta de jengibre, la reina de las nieves y Papa Noel y sus Elfos también os están esperando en este evento único. Con instalaciones totalmente ambientadas, animación y espectáculos navideños. ¡No te pierdas esta fiesta y ven a Pola Park a celebrar los 20 años!