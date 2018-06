Mil firmas de apoyo a la valla de ganchillo de Petrer

La concejalía de Turismo de Petrer decidió desmontar por completo, hace poco más de una semana, la valla de ganchillo ubicada junto a la autovía A-31 en sentido Madrid-Alicante. La medida respondía al requerimiento cursado por el Ministerio de Fomento para retirar el panel promocional bajo sanción de hasta 300.000 euros de multa.

Ante la que, según el concejal de Turismo, el socialista David Morcillo, es una "decisión injusta", el Ayuntamiento de Petrer inició una petición en la plataforma change.org para que "que Fomento permita al municipio poner el primer cartel de lana de la Comunidad Valenciana", una valla que, según ha recordado el concejal, se instaló en el año 1991 y "lo único que hemos hecho ha sido repararla y reformarla para que tuviese una imagen digna y acorde con el municipio de Petrer".



Instalada 26 años

La petición, que ya ha conseguido recabar más de 1.020 firmas, busca que el Ministerio de Fomento incluya a Petrer como municipio turístico a señalizar y que, además, permita la instalación de una valla "que lleva 26 años con nosotros y cuyo ganchillo han realizado nuestras ganchileras con más de 1.500 horas de trabajo voluntario otorgando a la valla ese carácter único y singular", según recoge el texto argumental de la propia petición.

Cabe recordar que, en el requerimiento remitido por la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Petrer, uno de los argumentos esgrimidos apuntaba que la valla de ganchillo no puede considerarse un cartel informativo ya que, para ello "debería estar incluido dentro del Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en las Carreteras Estatales" y, en el caso de Petrer, "en este manual no se encuentra incluido Petrer como localidad a señalizar como municipio de interés turístico y el cartel no se ajusta a la morfología a seguir de los carteles de este sistema".