El Ayuntamiento de Villena destinará 330.000 euros a equilibrar el déficit de la piscina cubierta del ejercicio 2017.

El alcalde de Villena, Javier Esquembre, indicó que la propuesta de equilibrio económico presentada por la adjudicataria del servicio asciende a 577.786 euros, de los que el Ayuntamiento reconocerá unos 330.000 euros, tras conocer la sentencia judicial que establece que Consistorio y empresa deben compartir los cargos del déficit, «por lo que la concesionaria no recurrirá el acuerdo, tal y como hizo en otros ejercicios. La sentencia da la razón al Ayuntamiento. De no haber sido favorable nos encontraríamos ante el problema de no poder asumir el coste del servicio».

En la comisión de seguimiento de la piscina cubierta se presentó el resumen de cuentas para calcular la subvención municipal para equilibrar la explotación del Centro Deportivo -el que abarca de noviembre de 2016 a octubre de 2017- por parte de la empresa concesionaria. En el mismo se establece que los ingresos ascienden a 365.728 euros, los gastos de la explotación a 590.126 euros, la amortización de las obras a 276.246 euros, estableciéndose en 866.372 euros el coste anual del Centro Deportivo. Así, la empresa concesionaria reclamaba al Ayuntamiento 577.786 euros de subvención -para mantener el equilibrio económico de la concesión-. El Ayuntamiento destinará una subvención de 330.000 euros para equilibrar el déficit.

El alcalde de Villena señaló que el Centro Deportivo es deficitario desde que abrió sus puertas hace seis años y continuará siendo en los próximos ejercicios.

Por otro lado, Javier Esquembre informó que en el último año se ha incrementado el número de usuarios, por lo que el equipo de gobierno no se plantea el cierre de estas instalaciones que «ofrecen un servicio de primera calidad, más caro que otros servicios municipales pero que el gobierno de Los Verdes considera que es importante », explicó Esquembre.

En el ejercicio 2017, 14.622 personas utilizaron las instalaciones del Centro Deportivo Villena que cuenta con 700 abonados al año, así 400 personas participaron en los cursos natación , 2.231 personas que adquirieron su entrada para el acceso libre a la piscina, 1.154 utilizaron las pistas de pádel y 375 participaron en las Escuelas de Verano.