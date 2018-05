EL PSOE afirma que "el único responsable del desastre del IBI es el PP"

El portavoz del grupo municipal socialista, Eduardo Vicente, y el concejal de Hacienda, Amado Navalón, aseguran que "es rotundamente falso que los impuestos no vayan a bajar este año tal y como aprobamos hace unos meses, y los vecinos lo podrán comprobar en sus recibos el próximo mes de octubre", ha indicado el concejal de Hacienda, Amado Navalón.

Para el portavoz socialista "el único responsable del desastre de los impuestos es Fran Muñoz que fue primer teniente de alcalde y aprobó, junto a la alcaldesa Adela Pedrosa, una revisión catastral salvaje que ha provocado la situación que padecemos ahora".

"Este concejal que ahora se rasga las vestiduras por el IBI debería explicar a los ciudadanos por qué durante los 8 años que gobierno lo situó en el tipo impositivo más alto", ha indicado Vicente quien ha continuado señalando que "y aprobaron una salvaje revalorización del valor catastral de las viviendas de Elda, cuando en el mercado los precios habían caído, que es el origen de todos los problemas que ahora tenemos en la aplicación de este impuesto".

Según está contrastado en los datos del Ministerio de Hacienda, durante el primer ejercicio que gobernó en Elda el Partido Popular incrementaron el tipo impositivo del 1,16 al 1,18, tope máximo entonces, y así lo mantuvieron, e incluso llegaron a subirlo al 1,22 mediante un decreto especial del ministro Montoro. No fue hasta el año 2016, con el primer ejercicio del actual equipo de Gobierno de PSOE-Compromis cuando el IBI baja al 1,179, en 2017 se produce otra rebaja hasta el 1,131 y este año 2018 bajará hasta el 1,075.

"El señor Muñoz debería dejar de mentir a los vecinos de Elda y explicarles porque, en el peor momento de la crisis, se decidió aprobar una revisión catastral al alza y elevar con ello los impuestos a los ciudadanos y por qué una vez aprobada esa revisión no movieron un dedo para rebajar el tipo", ha señalado Vicente.

El portavoz socialista ha recordado que durante 2016 se bajó un 4% en el IBI, otro 4% en 2017 y un 5% en 2018, lo que ha supuesto que el Ayuntamiento deje de ingresar más de 1,2 millones de euros. El edil de Hacienda ha dicho que el tipo se congelará en 2019 con lo que "tampoco se subirán los tipos el año que viene", aunque los recibos que suban será "como consecuencia de la actualización catastral que fue una decisión del PP".

Por último el portavoz socialista ha pedido al Partido Popular que "asuma su responsabilidad con la ciudad por el salvaje catastrazo, y ha indicado que Muñoz se presenta como la solución pero, visto lo visto durante sus 8 años de Gobierno, es un verdadero peligro para Elda".