El PP alerta que el recibo de 2019 del IBI se incrementara

El portavoz del Partido Popular de Elda, Fran Muñoz, ha realizado una valoración de las medidas Plan Económico Financiero que bloquea tres millones de euros y que se aprobó ayer en la sesión plenaria. Los populares votaron en contra de la propuesta del equipo de gobierno formado por PSOE- Compromís aunque su valoración la han hecho hoy delante de los medios de comunicación.

Muñoz ha destacado que la sanción impuesta por el Ministerio de Hacienda «por saltarse la ley» no sólo implica el bloqueo de parte de las inversiones de 2018 sino que también supone restricciones en 2019. A ello se suma que el impuesto de bienes inmuebles (IBI) no se podrá reducir en el recibo de 2019 sino que subirá. En este sentido el popular ha remarcado que «esta es la herencia que nos dejan los socialistas para la próxima legislatura».

Además ha insistido en que «esto si que afecta a las personas y no sólo a un colectivo, sino a todos».