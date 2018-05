Aspe busca más empleo para los menores de 30 años

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la concejalía de Formación y Empleo, ha solicitado al Servef varias subvenciones para poner en marcha nuevos planes de empleo en la localidad, destinados a menores de 30 años, que permitan crear puestos de trabajo y disminuir la tasa de paro.

Según explica el concejal Iván Escobar, "una de las solicitudes es para el nuevo programa de empleo y formación para desempleados menores de 30 años que comenzará el próximo 22 de junio. Se trata de una nueva edición del T´Avalem Joves Aspe Emprende, donde se contratarán a 10 jóvenes desempleados aspenses para la formación administrativa de los mismos, durante un año, en el que además de formarse, realizarán prácticas en el Ayuntamiento y cobrarán el salario mínimo interprofesional".



Del Empuju al Encuju

Además, el edil de Izquierda Unida recuerda que "también estamos trabajando para la solicitud de nuevos programas de empleo para menores de 30 años, tanto con cualificación profesional, como sin ella, los llamados Empuju y Encuju, auspiciados por el Servef".

Escobar señala que "estos programas realizados desde el Servef están destinados no sólo para la creación de puestos de trabajo, sino también, para la paliar las deficiencias de personal que tiene el Ayuntamiento, dados los recortes en personal ordenados desde el Gobierno central".

El concejal indica que "desde el Ayuntamiento y la concejalía de Empleo y Formación, instamos a que los desempleados aspenses menores de 30 años se acerquen a las oficinas del Servef, para apuntarse al Sistema de Garantía Juvenil y en esa solicitud, muestren su interés en participar en los distintos programas, como en el T´Avalem Joves.



2.000 parados

Por último, Iván Escobar comenta que "estamos ya rozando el umbral de los 2.000 parados, unas cifras que no se daban en nuestro pueblo desde hace más de 10 años". "No obstante, quedan todavía muchos desempleados y no vamos a cejar en el empeño de apostar por planes de empleo propios y la solicitud a otras administraciones para continuar rebajando progresivamente esa cifra de parados".