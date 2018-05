Servicios Sociales de Elda sufre un recorte de 60.000 euros e Idelsa de 100.000

El Instituto de Servicios Sociales de Elda y la empresa pública Idelsa también sufrirán los recortes provocados por el bloqueo de tres millones de euros de las cuentas municipales por incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria implantada por el Gobierno de la Nación en 2012.

El portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz, ha adelantado que el IMMSE sufrirá un recorte de 60.000 euros de un presupuesto de 1.549.000 euros. Por ello ha criticado la actitud del gobierno municipal de la ciudad que anunció que las partidas dedicadas a las personas «no se tocarían» y ha insistido en que «acaban de hacerlo».

El bloqueo de esta cantidad presupuestaria ha salido adelante en el Consejo del IMMSE sin voto alguno en contra. Desde Servicios Sociales se ha explicado que los recortes no afectarán a las personas porque el tijeretazo se le ha dado a partidas de personal que no se van a utilizar porque no se han cubierto alguna de las bajas y porque la conselleria de Bienestar Social se hará cargo del programa «Menjar a casa» y de algunos de los casos de la ley de Dependencia a la que estaban dando cobertura los servicios municipales. El capítulo de ayudas no se ha tocado.

Por otra parte, el popular ha alertado que en Idelsa el presupuesto con el que se podrá contar, en 2018, pasa de 1.100.000 euros a 600.000 euros y afecta en 21.000 euros al Museo del Calzado y en 55.000 a las obras de la Casa Grande del Jardín de la Música.

El portavoz Fran Muñoz ha insistido en que «ésta es la política para las personas que dice hacer el equipo de gobierno y que más tarde no cumple».