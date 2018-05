Nieves Álvarez, Mejor Calzada de España en el año 2017

Nieves Álvarez, top model internacional y presentadora de televisión, es la nueva mujer Mejor Calzada de España. Así lo ha acordado el jurado del concurso promovido por el Patronato Museo del Calzado correspondiente al año 2017, a cuyo frente se encuentra el prestigioso diseñador vitoriano Modesto Lomba.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha hecho público el nombre de la premiada, acompañado por Loles Esteve, directora del Museo del Calzado, y Manuela Laguna, coordinadora del galardón.

El pasado mes de marzo el comité de selección encabezado por el presidente de ACME (Asociación de Creadores de Moda Española), decidió otorgar por unanimidad el galardón a la modelo. Continuando con el objetivo de posicionar definitivamente el premio dentro de la industria de la moda, el jurado ha estado compuesto en esta convocatoria por el diseñador Hannibal Laguna; Charo Izquierdo, directora de MBFWM (Mercedes Benz Fashion Week Madrid) y del conjunto de ferias de moda y belleza de IFEMA, entre ellas MOMAD Shoes; Natalia Bengoechea, directora de moda de la revista SMODA; Josie, estilista en cabeceras como Harper´s Bazaar y habitual colaborador en programas televisivos; y Antonio Núñez, responsable de vestir a muchos de los presentadores del grupo Mediaset España y de seleccionar los estilismo para los reportajes sociales de la revista Lecturas.

Dimensión empresarial

En esta edición, los empresarios han tomado parte activa en la elección de la premiada, delegando su voto en el modelista y diseñador de calzado Paco Gil, y los propietarios de las firmas José Molla de Eva López Shoes y Tamara Qart de la marca de bolsos Carmen Tessa.

La elección de Nieves Álvarez como Mejor Calzada responde no sólo a su trayectoria profesional. Además de abanderar la marca España desde 1992, a través del desarrollo de su carrera sobre las pasarelas y para las firmas internacionales más destacadas, se ha implicado en temas de índole social como el problema de la anorexia, que vivió en primera persona, o la integración de jóvenes en riesgo de exclusión. Sus facetas como empresaria, presentadora de televisión y madre, completan este referente.

La modelo recogerá el galardón en el Teatro Castelar de Elda el próximo 26 de junio en el transcurso de una gala con mucho "glamour".

La distinguida nació el 30 de marzo de 1974 y comenzó su carrera en el año 1992, al quedar como finalista en el concurso Elite Look of the Year, junto a la también modelo Eugenia Silva. Este concurso, organizado por la agencia Elite Model, la convirtió en una de las modelos españolas más reconocidas y desfiló para Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hermés y Armani.

En el año 2001 reconoció públicamente el problema de la anorexia en su profesión, al publicar "Yo vencí la anorexia" con la colaboración de Lola Cintado Tejada y editado por Temas de Hoy.

Desde 2010 colabora como diseñadora de moda infantil con la firma Villalobos, con la que ha creado la marca N+V.

En junio de 2012 comenzó a presentar el programa de Televisión Española "Solo moda".

Estuvo casada desde 2002 hasta 2015 con Marco Severini, un fotógrafo italiano, con el que tiene tres hijos: Adriano, nacido el 15 de junio de 2005 y los mellizos Brando y Bianca nacidos el 12 de noviembre de 2007.2?

El 13 de mayo de 2017 fue la portavoz española en la votación del Festival de la Canción de Eurovisión 2017, celebrado en Kiev (Ucrania). El 12 de mayo de 2018 repetirá en este papel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018, celebrado en Lisboa (Portugal). Un curriculum al que hay que añadir ahora su premio como Mejor Calzada de España 2017.