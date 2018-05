La Policía Local de Sax intensifica la vigilancia contra los vertidos ilegales

n Los vertidos de residuos sólidos urbanos e industriales se han convertido en uno de los principales problemas medioambientales, a corto plazo, en los municipios del Alto y Medio Vinalopó. Y en este sentido Sax no es una excepción.

Solo durante el mes de abril se han llegado a detectar 23 vertidos ilegales en el término municipal. Acciones incívicas que generan, además de insalubridad pública, cuantiosas pérdidas económicas. En estos casos el Ayuntamiento tiene que soportar los costes de las recogidas adicionales, y además se imposibilita el correcto reciclaje de los residuos con el correspondiente incremento de costes en la planta de tratamiento de Villena. «En definitiva, un desastre», señala Javier Martínez, concejal de Medio Ambiente, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.

Así las cosas desde el Consistorio se ha creado un Grupo de Trabajo Medioambiental (GMA) compuesto por Protección Civil, la empresa de limpieza municipal Fobesa, el departamento técnico y la concejalía de Medio Ambiente y la Policía Local, que ha creado una unidad específica en esta área y ha intensificado la vigilancia contra los vertidos ilegales.

El GMA desarrollará tareas de estudio y coordinación de diversas medidas. Entre ellas se encuentran las campañas de educación en los centros escolares, la propia Administración y la ciudadanía en general. También, y como cometido específico de la Unidad Medioambiental de la Policía Local, la búsqueda e investigación de las infracciones cometidas. A este respecto Javier Martínez ha recordado que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos contempla sanciones de hasta 3.000 euros para las faltas muy graves. Un capítulo en el que se incluyen los vertidos sin autorización de escombros y residuos de obras; el depósito en contenedores de basuras diferentes a las que normalmente se producen en la vivienda o comercio, así como de enseres en lugares no habilitados y de basuras fuera de las horas no permitidas o en días de no recogida.