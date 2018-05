El alcalde se queda sin sueldo

Su paso al grupo No Adscrito tras abandonar UPyD ha dado lugar a informes contradictorios sobre su salario.

El alcalde de Novelda, Armando Esteve, dejará de percibir temporalmente la retribución de 1.500 euros mensuales por su dedicación parcial en el Ayuntamiento. Era la asignación que tenía fijada desde que asumió la Alcaldía en agosto de 2016, tras el pacto de gobierno con el Partido Popular, cuando era el cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia. Un controvertido acuerdo que desembocó en una moción de censura contra el PSOE de Fran Martínez, que fue el primer socio de gobierno de la formación magenta en la presente legislatura. Sin embargo, al abandonar Armando Esteve UPyD en marzo de 2018, y pasarse al grupo No Adscrito para encabezar la candidatura de Ciudadanos en las próximas elecciones municipales, el primer edil se ha quedado sin sueldo. Y así seguirá hasta que el Consejo Jurídico Consultivo se pronuncie al respecto.



Cambio de normativa

El supremo órgano consultivo de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana deberá decidir sobre la prevalencia de uno de los dos informes contradictorios que existen al respecto del salario del alcalde. El primero, el emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento, afirma que, según lo establecido en el ROM, el Reglamento Orgánico Municipal, por su condición de miembro No Adscrito de la Corporación local, tras causar baja en Unión, Progreso y Democracia y, por tanto abandonar el grupo municipal de la formación magenta, no puede percibir retribución económica alguna. Sin embargo Armando Esteve ha presentado en los últimos días un segundo informe, realizado por una consultoría externa, que considera contraria a derecho la pérdida de su retribución y aconseja introducir una modificación en el ROM. Una postura a la que cabría añadir el informe de la Intervención Municipal, que alude a una «duda razonable» sobre el derecho o no del primer edil de Novelda a obtener retribuciones por motivo de su cargo.



Tensión en el pleno

La propuesta de dejar sin efecto temporalmente la dedicación parcial reconocida a la Alcaldía, que fue presentada en el pleno celebrado en la pasada noche del martes por el propio alcalde, se aprobó finalmente con el voto de calidad del primer teniente alcalde, el popular Rafael Sáez, que tuvo que asumir la presidencia de la sesión durante el debate del tema ya que Armando Esteve tuvo que ausentarse. Debía cumplir con la obligación legal de abandonar la sesión al ser directamente afectado. Tras el acalorado debate los diez concejales de PSOE, Compromís y Guanyar votaron en contra al considerarlo un «tránsfuga que no tiene derecho a cobrar». Sin embargo los diez concejales del equipo de gobierno que forman PP y UPyD se pronunciaron a favor «porque en este caso la medida no es justa».

Por lo tanto, el documento aprobado deja sin efecto temporal la dedicación parcial reconocida a la Alcaldía y establece que, en el supuesto de que el dictamen solicitado al Jurídico Consultivo sea favorable a la obtención de retribuciones por parte de Armando Esteve, se reactivará la aplicación de los acuerdos suspendidos y se practicará la correspondiente liquidación de atrasos desde la fecha de entrada en vigor del acuerdo aprobado. Pero, en caso de que el dictamen sea contrario el primer edil solo podrá percibir los atrasos por las indemnizaciones y asistencia a órganos colegiados. Así lo establece el Reglamento Orgánico Municipal cuya modificación ha dado lugar a uno de los plenos más tensos de la legislatura.