La UE da la espalda a los proyectos de Petrer

El concejal de Desarrollo Económico, David Morcillo, ha informado de que Petrer no está entre las poblaciones que recibirán fondos europeos de la "Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado" (EDUSI), un programa a través del cual el Ayuntamiento de Petrer solicitó, el pasado mes de noviembre, fondos para la realización de varios proyectos en el municipio.

David Morcillo ha indicado que "al igual que comparecimos hace unos meses para informar de la solicitud de unos fondos europeos para, entre otras cosas, llevar a cabo un proyecto para reconvertir el Museo Dámaso Navarro en un establecimiento hotelero, otro para mejorar los polígonos industriales o un tercero para mejorar el coworking social, hoy lo hago para informar de que Europa no nos ha concedido esos fondos".

A falta de datos más oficiales, el concejal ha comentado que tiene constancia de que se han presentado 35 municipios de la Comunidad Valenciana a esta convocatoria, de los que solo cinco -dos de ellos de la provincia de Alicante- se beneficiarán de estos fondos.



Soluciones

Morcillo ha aclarado que, pese a no contar con los fondos europeos, el proyecto de mejora del polígono industrial Les Pedreres se va a seguir realizando con el apoyo económico de la Generalitat Valenciana y la partida asignada en el presupuesto municipal. Tampoco se va a ver afectado el coworking social "El Teixidor", que ya está en marcha. En este caso, al no contar con el apoyo europeo, simplemente no se ampliará el número de proyectos participantes.

De este modo, solo se verá afectado el proyecto de reconversión del edificio del antiguo Museo Dámaso Navarro en un establecimiento hotelero. Según ha indicado el concejal, ayer le comunicó la noticia al resto de grupos políticos municipales y se ha acordado que, una vez pasadas las fiestas de Moros y Cristianos, se abordará el tema para estudiar posibles alternativas para este edificio municipal.