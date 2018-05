La Seguridad Social le retira a Maje la pensión de viudedad de oficio

La enfermera noveldense María Jesús M. C., de 27 años, en prisión desde el pasado 12 de enero por su presunta participación en la planificación y asesinato de su marido, el ingeniero Antonio Navarro Cerdán, junto con uno de sus amantes y autor confeso del crimen, Salvador R. L., ya no volverá a cobrar la pensión de viudedad. Así lo ha determinado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que ha revisado de oficio el cobro de la pensión y se ha sustentado en el auto de la Audiencia de València que veía indicios suficientes de criminalidad en Maje para resolver la paralización del pago, en tanto en cuanto no haya una sentencia firme que condene o absuelve a la enfermera.

De momento, la Seguridad Social no obligará a Maje a devolver el dinero cobrado hasta ahora, 8.509,76, aunque, si finalmente un jurado la considera culpable y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y, en su caso, el Tribunal Supremo confirman esa culpabilidad, el INSS le reclamaría hasta el último céntimo percibido.

Maje, a través de un despacho de abogados de Novelda, presentó la solicitud de cobro de la pensión de viudedad el 7 de octubre. El asesinato de su marido se había producido a primera hora de la mañana del 16 de agosto, pero el retraso en la entrega del informe de la autopsia había demorado la obtención del necesario certificado de defunción para tramitar la viudedad.

Sólo 11 días más tarde, el 18 de octubre de 2017, el INSS ya había resuelto el expediente de Maje, a quien, a partir de las cotizaciones de su marido y la edad y circunstancias de su muerte, se le concedió una mensualidad de 1.137,08 euros, con 14 pagas anuales. En ese escrito, la Seguridad Social daba orden de que se le pagara la suma acumulada desde el día siguiente de la muerte de Antonio, es decir, desde el 17 de agosto anterior hasta le 31 de octubre. En total, 2.824.36 euros. A partir del mes siguiente, empezó a percibir con regularidad los 1.137,08 euros, incluida la paga de Navidad.