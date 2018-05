Prisión para un hombre por amenazar a su compañero de piso con una catana en Elda

El juez de guardia de Elda ha enviado a prisión provisional a un hombre de 41 años tras protagonizar, supuestamente, un peligroso altercado empuñando una catana que obligó a intervenir a seis agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Elda.

Los hechos se produjeron a las 3.05 horas de la madrugada del jueves en un piso ocupado por dos toxicómanos que se halla situado en la calle Murillo. Uno de ellos, español de 41 años y con problemas psiquiátricos, perdió el control tras discutir con su compañero de piso y comenzó a golpear con una catana de grandes dimensiones todo cuanto se encontraba a su paso. De este modo destrozó muebles, puertas y electrodomésticos de la casa. Lejos de tranquilizarse su estado de cólera fue a más hasta que la emprendió con la víctima, un español de 47 al que llegó a amenazar gravemente. Estaba atemorizado pero no podía huir porque se encontraba enfermo e impedido y no podía levantarse de la cama. No obstante aprovechó un descuido de su compañero de piso para efectuar una llamada desde su teléfono móvil y pedir ayuda.

Se puso en marcha entonces un rápido dispositivo conjunto entre Policía Local y Nacional destinado a liberar a la víctima. Al oir los gritos de auxilio desde la calle los agentes no dudaron en echar la puerta abajo para reducir al presunto agresor, que fue detenido sin que nadie resultara herido, siendo trasladado posteriormente a los calabozos de la Comisaría, desde donde ayer fue conducido ante el juez que le tomó declaración, mostrando de nuevo un estado alterado y agresivo.

La víctima presentaba cortes en las manos aparentemente producidas por la katana y también comentó que llegó a temer por su vida. Tanto él como el presunto agresor fueron llevados en un primer momento al Punto de Atención Continuada del centro de especialidades Padre Manjón para ser atendidos por el servicio médico de Urgencias.

El detenido ya ha pasado por Comisaría en otras ocasiones por utilizar armas blancas para imponer su criterio en sus habituales discusiones.