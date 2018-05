El hospital investiga a la auxiliar de enfermería acusada de no socorrer al ciclista al que arrolló

La denuncia de la Policía sigue su curso y la víctima ratifica su versión de los hechos.

El Hospital General Universitario de Elda ha abierto una investigación interna para aclarar lo ocurrido con la auxiliar de enfermería que arrolló a un ciclista con su coche, y abandonó supuestamente el lugar sin socorrerlo bajo el pretexto de que volvería en cuanto aparcara. Cosa que no hizo, lo que obligó a la Policía Local de Elda a llevar a cabo una rápida y eficaz investigación hasta que logró dar con la presunta infractora cuando se encontraba trabajando en el hospital.

Este diario adelantó ayer que la Policía había emprendido acciones legales contra la sanitaria mientras la víctima, el eldense Francisco Miguel Juan, de 40 años, se recupera en casa tras haber sido operado de fractura de cadera y tener que llevar, durante los dos próximos meses, un corsé rígido al sufrir un acuñamiento del cuerpo vertebral de la L-1.

La gerencia del Departamento de Salud de Elda ya ha recibido dos de los tres informes internos solicitados sobre la auxiliar de enfermería. Una medida que adoptó tan pronto como tuvo conocimiento del percance ocurrido en el acceso principal al hospital. En la tarde de ayer a la dirección sanitaria solo le faltaba por recibir el informe de los vigilantes de seguridad para poder analizar el caso, con tranquilidad y en profundidad, antes de tomar medidas disciplinarias si hubiera lugar a ello. Una decisión que, en cualquier caso, no se quiere dilatar en el tiempo tal y como se ha indicado desde la propia Gerencia.

Francisco Miguel Juan había finalizado su jornada laboral el pasado 19 de abril -es informático y trabaja en Sax- cuando regresaba a su casa de Elda en su bicicleta de montaña completamente equipado. Fue entonces, tal y como la víctima ha relatado a este diario, cuando la conductora no se percató de su presencia tras hacer el stop y se produjo la colisión. A pesar de que el ciclista clavó los frenos salió despedido tres metros por encima del vehículo e impactó contra el suelo. «Ella bajó del coche, me preguntó cómo estaba y qué había pasado. Entonces me dijo que iba a aparcar y enseguida volvía. Pero ya no regresó», ratificó ayer el ciclista accidentado.