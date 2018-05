Berenguer: "Nuestro principal proyecto es sacar a Monforte de la ruina que el PP provocó"

La alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, ha respondido a las acusaciones vertidas por el PP tras el pleno de los presupuestos municipales de 2018 que, según ella, son "falaces y malintencionadas". Para la primer edil "el único proyecto del gobierno popular de anteriores mandatos fue arruinar al pueblo, y lo consiguieron. Y ahora a nosotros -en referencia al gobierno de IU, PSOE y No Adscritos- nos ha tocado reconstruirlo pieza a pieza desde el diálogo y la participación ciudadana".

Mantiene Berenguer "que el Partido Popular de Monforte anda enfrentado y sin rumbo, con bajas continuas en sus filas". Y continúa afirmando que "el partido de la oposición está descabezado, desde que su la número 1 de su lista, Antonia Cervera, dimitiera tan sólo dos plenos después de perder la Alcaldía. Desde entonces no se sabe quién dirige sus destinos, especialmente en el mismo grupo municipal, con reiteradas ausencias de determinados concejales en temas muy delicados e incluso votando cosas diferentes en una ocasión, rompiendo así la disciplina de voto".

La alcaldesa responsabiliza al único grupo de la oposición de conducir al municipio a una situación límite, y con ello, provocar dos planes de intervención. Uno de la Diputación y otro del Gobierno central "ante la imposibilidad de afrontar sus propias deudas generadas por los sobrecostes en obras que ya no son un rumor: están demostrados por profesionales externos", subraya.

Realidad paralela

Para Berenguer, que el PP recurra al año 2003 para justificar su propia incompetencia es una señal de falta de argumentos para justificar su actual situación. "Parece que viven una realidad paralela, en la que todo se congeló cuando tomaron el poder, y todo lo que hoy tratamos de resolver es producto de unos problemas generados hace 15 años", añade asegurando que, en realidad, su estrategia de negarlo todo implica negar su propia gestión. "El PP -advierte la máxima autoridad municipal- trata de esconder sus miserias con la táctica habitual, echando la culpa a los demás y sin admitir ningún error".



Metedura de pata

"Difícilmente podrán volver a gobernar sin un reconocimiento explícito de sus errores. Como por ejemplo su metedura de pata con el polígono Walaig, el sospechoso contrato del alumbrado público, el dinero que se ha dilapidado literalmente en los cimientos de todas las infraestructuras que licitaron. Tampoco van a reconocer nunca que no tenían ni para pagar las nóminas, que congelaron el sueldo de los trabajadores y les quitaron las pagas dobles durante años", recuerda la alcaldesa.

Para el gobierno de IU, PSOE y No Adscritos la gestión de los populares es "desastrosa tanto en el gobierno como en la oposición, con una mezcla de deudas políticas y pago de favores que no pudieron devolver al no salir reelegidos. Si sus enmiendas no han sido aceptadas es porque primero, es notable que desconocen la legislación en cuanto a la instalación de cámaras de vigilancia; en segundo lugar, sólo las piden para dos de los muchos núcleos de población que alberga Monforte del Cid y, en tercer lugar, muchas de sus propuestas ya están en marcha desde hace tiempo, aunque no estén reflejadas explícitamente en los presupuestos, ya que está previsto que se realicen mediante modificaciones presupuestarias".

Absentismo político

"Ante sus múltiples ausencias en los plenos, y su absentismo político permanente, ya que no van al Ayuntamiento si no es para recoger la documentación de los plenos. Así es lógico que desconozcan el funcionamiento ordinario y el trabajo realizado durante estos años, por lo que les invitamos a que se acerquen, de vez en cuando, para que puedan estar informados puntualmente y no cada dos meses", censura María Dolores Berenguer.

Oposición de rumores

Para finalizar, desde el tripartito se asegura que el PP basa su oposición en rumores, y en la defensa de las medidas que, a nivel estatal, sólo han hecho que cercenar los derechos de las clases más humildes.

"Por contra en Monforte el proyecto es muy sólido y tiene tres ejes fundamentales: Empleo, amortización de deuda y transparencia". En estos términos se han expresado los miembros del actual equipo de gobierno indicando, por último, que "parece ser que eso les importa poco a los regidores de la oposición porque, para lo que les interesa, su gobierno no existió, y ahora quieren raspar algunos votos con propuestas que se les ocurren dos horas antes". Esa es la respuesta de la primer edil y sus concejales a las críticas que este diario publicó el pasado lunes, haciéndose eco de las manifestaciones del portavoz del grupo municipal popular, José Ángel Maciá, en contra de la gestión municipal de IU, PSOE y los dos concejales No Adscritos.