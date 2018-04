Incendio de matorrales en Villena

Una superficie de 3.000 metros cuadrados de cañar y matorral ardieron durante la tarde de ayer en las proximidades del camino rural de San Juan en Villena.

El fuego se originó sobre las cuatro de la tarde por causas desconocidas y el amplio dispositivo de extinción, con 30 efectivos y cinco camiones, evitó que las llamas alcanzaran la masa forestal de la Acequia del Rey. Los bomberos de los Parques de Elda y Villena, y los miembros de las brigadas forestales de Tibi y Villena, lograron que las llamas no llegaran a las casas de labor. No fue necesario realizar desalojos porque no había nadie en su interior pero los animales estaban en riesgo y los bomberos se emplearon a fondo para controlar el fuego. Una tarea que se prolongó durante hora y media y en la que también participó un helicóptero y su brigada helitransportada.