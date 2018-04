La ONCE deja un Sueldazo de 5.000 euros al mes y 300.000 euros al contado en Aspe

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE del sorteo del 21 de abril ha dejado en Aspe un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado en Aspe, además de 180.000 euros repartidos en otros nueve cupones del número agraciado.

Ha sido la vendedora María Dolores Gras Puerto quien ha vendido el cupón agraciado con el Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, y otros nueve cupones más, premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suponen 180.000 euros, en su punto de venta del kiosco situado en el Parque Doctor Calatayud, número 10, de Aspe, dependiente de la Agencia de la ONCE de Elda.



La anécdota

La propia Lola ha explicado a este diario que "el premio ha estado muy repartido, le ha tocado a personas trabajadoras y clientes de toda una vida. "Esta misma mañana llamé a un cliente para decirle que le había tocado el Gordo y le pregunté si estaba sentado. Él me contestó ¿por qué? y yo le respondí te tengo que dar una noticia y no quiero que te caigas. Y él me respondió entonces me siento en el suelo...". ha, relatado entre risas.

"Me gustaría destacar la labor social que hace ONCE con los discapacitados en general y con los afiliados en particular, ya que es una discapacidad que pasa inadvertida. Gracias a ONCE he tenido un pasado, tengo un presente y tendré un futuro. Me ha dado la oportunidad de un trabajo, de sentirme una más en igualdad de condiciones, de viajar, de formarme continuamente y mejorar en el ámbito profesional", ha señalado con gratitud.



Vender "ilusión"

Lleva 30 años vendiendo "ilusión" y es el sexto premio que reparte. Pertenece a la ejecutiva de la agrupación política de UP, al comité de empresa de la agencia de Elda y gestiona la secretaría de comunicación de UTO UGT Alicante. "Y estoy muy feliz de hacer feliz a muchas familias de este pueblo que realmente necesitaban este premio", concluye con la voz quebrada por la emoción.

Y la suerte sigue en Alicante ya que, además de a Aspe, la ilusión de la ONCE también ha llegado a Cox, dependiente de la Agencia de Orihuela, donde el vendedor José Ramón Marco Almira, ha repartido 200.000 euros en 10 cupones vendidos en su recorrido por esa localidad.

El cupón del 21 de abril, dedicado a Panamá, en la serie Solidarios con Iberoamérica, también ha dejado premios en localidades de Córdoba, 200.000 euros; Barcelona (180.000 euros); y A Coruña, con 60.000 euros.



Datos

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.