La comunidad educativa de Padre Manjón dividida por la jornada escolar

La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (FAPA) Gabriel Miro ha salido al paso de los acontecimiento que se están viviendo en el colegio público Padre Manjón de Elda y en un comunicado hecho público pone al director del centro, en el punto de mira de una problemática que considera que ha generado. Desde esta organización se indica que «creemos que esta situación la ha provocado y permitido la dirección del propio colegio no sabemos si de forma consciente o no, evidentemente no se habría llegado hasta este punto si se hubiesen tomado la decisiones correctas desde el principio».

La FAPA relata cómo se ha llegado a una situación en la que el plan para pedir el cambio de jornada de partida a continua comenzó con una votación, en la que el proyecto no salió hacia adelante. A partir de ese momento para la federación cualquier acción rozó la ilegalidad y las votaciones ya no podían ser efectivas en el colegio, en este curso escolar. La federación de padres afirma que «las normas están para cumplirlas y los resultados de las votaciones para respetarlos». Se indica que la primera votación no se respetó y que «el director actuó de forma irregular deliberadamente para conseguir que se llegara a la votación del 25 de abril por parte de las familia, pasando para ellos por encima de las normas que rigen el funcionamiento de órgano tan importante como el Consejo Escolar».

Además describe una situación compleja en el centro por «el proceso de modificación de jornada que el CEIP Padre Manjón de Elda ha vivido y las consecuencias para una comunidad educativa como esta con casi 1.000 familias totalmente dividida, exhausta donde ha faltado pedagogía y comunicación con todas las familias». «Y la única razón por la que no se puede votar es que el Plan no cumplió el trámite de quedar aprobado en Consejo Escolar» zanja el comunicado de la Gabriel Miró.

Asimismo denuncia que, a lo largo de los dos meses, que ha durado el proceso el colegio ha ocultado información y se ha acusado a tres integrantes del Consejo Escolar de de tener un interés y como los culpables de la situación. De hecho se narra que «el pasado 22 de marzo en redes sociales circula un anónimo acusando a tres miembros del Consejo Escolar de los ocurrido, usando datos falsos y confidenciales» Un acto que es denunciable.

La FAPA concluye lamentando que no se pueda votar el 25 abril un Plan específico de organización de las jornada escolar y al mismo tiempo piden juego limpio para defender cada una de las opciones, que los padres consideran la más adecuada.