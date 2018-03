Libertad con cargos para los cuatro agentes detenidos en Elda en relación a una supuesta red de tráfico de drogas

Dos vecinos arrestados también por Asuntos Internos en relación a una red de tráfico de drogas han quedado libres

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Elda ha dejado en libertad con cargos a los seis detenidos por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de Madrid en relación a una supuesta red de tráfico de drogas.

Tres de ellos son agentes de la Policía Nacional de Elda-Petrer, otro pertenece a la Policía Local de Elda y los dos restantes son vecinos del municipio. Uno de éstos últimos ha quedado en libertad sin cargos y para los otros cinco la jueza ha decretado la libertad pero con medidas cautelares. Concretamente las de comparecencia periódica ante el juzgado, prohibición de salir del territorio nacional y retirada del pasaporte.



Sin petición de cárcel

El fiscal no ha solicitado prisión en la comparecencia prevista por la Ley y la instructora ha acordado todas las medidas cautelares que ha solicitado. Cabe señalar en este sentido que los jueces no pueden acordar prisión para los detenidos si no hay ninguna acusación que lo solicite.

La causa está abierta por los supuestos delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra la administración, pertenencia a organización criminal y detención ilegal. La instrucción determinará más adelante qué delitos se imputa a cada uno de los cinco investigados y su grado de participación en los mismos.



La puerta de atrás

Los seis detenidos han llegado al Palacio de Justicia de Elda procedentes de los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante pasadas las nueve y media de la mañana de este viernes. Lo han hecho esposados y custodiados por un amplio dispositivo policial. Los dos vecinos han sido los primeros en salir y los cuatro agentes no lo han hecho hasta pasadas las tres de esta tarde. Y, además, por la puerta de atrás del Juzgado para eludir a los medios de comunicación que esperaban en la puerta.