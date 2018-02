El PSOE alerta de la existencia de propuestas «irrealizables e incluso ilegales».

Promover el Día del Orgasmo Femenino y los Domingos Felices son algunas de las propuestas más llamativas que recoge el segundo Plan de Felicidad, Igualdad y Diversidad (Plan FID) municipal que el equipo de gobierno de Los Verdes en Villena tiene previsto poner en marcha. No es la primera vez que el gobierno de Los Verdes propone acciones singulares. Sin embargo, las propuestas que han transcendido del Plan FID han sorprendido a muchos ciudadanos, que se preguntan si el problema más importante de la ciudad es cuándo se celebra el Día de Orgasmo Femenino. Desde el equipo de gobierno de Los Verdes se insiste en que el Plan busca equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres a través del incremento de los niveles de felicidad de los villenenses. El edil del PSOE, Fulgencio Cerdán, alerta de que algunas de las propuestas planteadas en este proyecto, «son irrealizables e incluso podrían incurrir en la ilegalidad». Sin presupuesto y sin un diseño que establezca de forma clara y concisa la manera en la que se aplicará el Plan FID en la ciudad, el proyecto genera muchas incertidumbres.

Entre los planteamientos que más dudas han generado al grupo municipal socialista destaca la propuesta que establece que en la concesión de ayudas se incorpore una cláusula de desempate en función del sexo, en la que se priorizaría a las féminas. La propuesta también establece que se debe incorporar el Plan FID a todos los informes, estudios y consultorías que realice el Ayuntamiento, así como la inclusión de cláusulas de responsabilidad social corporativas en las contrataciones y convenios municipales.

Por otro lado, el Plan propone el desarrollo de una aplicación móvil para medir el nivel de felicidad de los villeneros, así como la creación de un observatorio de la felicidad, aumentando el personal en áreas de objetivos FID y destinando un presupuesto específico a las mismas. También promueve incorporar la comunicación inclusiva y obligatoria en todas las áreas del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Villena, a través de la concejalía de Igualdad, en julio de 2016 puso en marcha el segundo Plan de Igualdad Municipal 2016-2020, «con fin crear una sociedad más feliz, igualitaria y moderna», explicó entonces la concejala delegada de área, Catalina Hernández.

En la primera fase del Plan FID se realizaron cuatrocientas encuestas para conocer el nivel de felicidad, salud, calidad de vida, violencia de género, corresponsabilidad, conciliación de la vida familiar y laboral, cultura, ocio, deporte y educación de la ciudad. Los resultados obtenidos, hace un año, en el diagnóstico establecieron que el nivel de felicidad de los villenenses era bueno, incluso superior a la media de España. Fulgencio Cerdán, también cuestionó la objetividad de las encuestas realizadas, «ya que los encargados de recoger los datos eran miembros de la asamblea de Los Verdes por lo que nadie puede asegurar que no se introdujeran encuestas falsas. Tampoco se garantizó el principio de anonimato y creemos que no se llevó un procedimiento científico en el muestreo y toma de datos». El equipo de gobierno de Los Verdes tenía previsto aprobar el plan en el próximo pleno. No obstante, finalmente han retirado la propuesta para un mejor estudio.