Isabel Orovio: «El nuevo centro para AFA en Elda no será realidad a corto plazo»

La conselleria afirma que existen plazas para dar cobertura a las necesidades a pesar de que AFA cuenta con lista de espera.

La Asociación de Amigos y Familiares de Alzheimer de Elda (AFA) comenzó hace 20 años en el centro de profesores. Después de un periplo por algunos edificios municipales, entre ellos la Casa de la Juventud, encontró su lugar en la Casica del Artista.

¿Qué necesita AFA ?

Un espacio adecuado.

¿Y dónde está ese espacio?

En eso estamos. Se tiene claro que la Casa de la Juventud, que era nuestra primera opción no puede ser. Fuimos a conselleria de Bienestar Social y los técnicos han valorado que no era el lugar ideal. Además consideran que la zona esta cubierta en la necesidad de centros. Aunque, creo que la base principal para no realizar la actuación es que no hay dinero en la Generalitat.

Se habló también del antiguo colegio del Seráfico ¿Hay posibilidad de ello?

Tal y como está sería inviable. Habría que adecuarlo.

¿Qué entidad debería correr con los gastos de la reforma?

En principio, Bienestar Social a través de subvenciones. El proyecto y la obra la deberíamos de promover nosotros aunque contásemos con ayudas.

Si la conselleria mantiene que las necesidades están cubiertas ¿las posibilidades de ampliar las instalaciones es real o la administración les está dando largas?

Que la zona tenga suficientes plazas es una apreciación de la conselleria. Un centro de alzheimer, único para esta enfermedad, no hay en Elda más que el nuestro. No sé si va a ser real o no. Está en manos del Ayuntamiento que nos ceda el Seráfico y entonces nosotros tendremos que hacer el proyecto para iniciar las negociaciones. Hay que tener en cuenta que la inversión para adecuar el colegio será muy alta.

¿Se prevé alguna fecha?

La solución de unas nuevas instalaciones se preve a largo plazo.

AFA lleva años reivindicando un centro más grande ¿Es tan necesario?

Necesitamos un espacio más amplio. Las instalaciones son muy acogedoras pero se han quedado pequeñas. Hay enfermos que necesitan deambular y no hay sitio. En el tiempo que, por obras, hemos estado en Sense Barreres, en un centro adecuado, se ha notado una mejoría en algunos enfermos, sobre todo en los más agresivos.

¿A cuántos usuarios atiende la Asociación del Alzheimer de Elda (AFA)?

En la mañana se da cobertura a 27 usuarios que se encuentran en las fases iniciales, leves y moderadas del alzheimer. Y por la tarde, vienen 44 de las más avanzadas. En el centro realizan talleres para estabilizar y frenar la incidencia de esta enfermedad. Porque lo que ya han perdido nunca se recupera. Los de las más avanzas acuden al centro para dar un respiro a las familias.