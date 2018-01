El gobierno de Elda saca adelante unos presupuestos de 37,5 millones

El equipo de gobierno de Elda, PSOE- Compromís, ha sacado adelante los presupuestos municipales, que ascienden a 37 millones y medio de euros, con los votos en contra del Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU) y los dos concejales no adscritas, Mª Dolores de la Dueña y Remedios Soler. Por otra parte, han contado con los apoyos del concejal de Sí se puede Elda, Víctor Alarcón, el grupo municipal de Ciudadanos y el no adscrito, Francisco García. Tanto los ediles que apoyaron las cuentas con los que no le ha pedido del gobierno municipal más celeridad a la hora de presentar su proyecto económico para el 2019.

El concejal de Hacienda, Amado Navalón, ha calificado los presupuestos de 2018 de «sociales, ambiciosos e ilusionantes». Ha destacado que el capítulo destinado al área de Servicios Sociales aumenta situándose en 3.401.956 euros, con los que se está cubriendo todas las necesidades de este departamento: renta básica de ciudadanía y de la mesa de emergencia social.

El portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz, le ha dado la enhorabuena al concejal de Hacienda por «usted, una vez más ha conseguido aprobar unos presupuestos que llegan tarde y con defectos de forma». Una afirmación que el responsable socialista del área de Hacienda no le ha admitido y ha argumentado que «ni en el fondo ni en la forma le consiento que lo diga» y ha aludido a los informes de Secretaria e Intervención municipal para apostilla su declaración.

La necesidad de una mayor inversión en accesibilidad y de la redacción de un plan estratégico para el desarrollo local son los temas que han marcado los discursos de los distintos grupos políticos. Mientras algunos concejales como las no adscritas han decidido que es insuficiente el esfuerzo que hace el grupo municipal en estas materia y por ello han retirado su apoyo a las cuentas del gobierno municipal a otros como el edil no adscrito o Si se puede Elda les ha bastado la promesa del concejal de Hacienda, Amado Navalón, con respeto al trabajo que se va a realizar en estas dos áreas para dar su sí a los presupuestos.

Navalón ha asegurado que, frente a la acusación de Izquierda Unida de un gran gasto de protocolo y su petición de que se reduzca, el presupuesto en esta materia se ha visto reducido en un 30 por ciento.