Mutis por el foro ante el vídeo porno

La dirección local, comarcal y provincial del Partido Popular ha hecho «mutis por el foro» sobre el vídeo pornográfico del año 2012 en el que el actual vicesecretario general del PP en Elda, Iván Obrador, representa a un personaje soez y machista que no protagoniza ninguna escena de sexo explícito ni aparece desnudo. Entonces Obrador era secretario del grupo municipal popular en Petrer y no desempeñaba ningún cargo orgánico ni público.

Desde la dirección local y comarcal, Ana Ferri y Lorenzo Lorenzo han declinado manifestarse al respecto mientras que en la ejecutiva provincial se señaló, únicamente, que el asunto forma parte del ámbito personal y de la esfera privada de Iván Obrador, «y carece de cualquier relevancia porque no afecta al partido, ni al grupo municipal, ni al Ayuntamiento ni a los ciudadanos».

Una línea de neutralidad e indiferencia que fue compartida por el resto de partidos políticos con representación en el Consistorio eldense, tanto del equipo de gobierno como de la oposición.

Así pues, para el portavoz socialista Eduardo Vicente la participación de Obrador en la película «Tomasa, la zorra pescatera» es algo que solo le compete a él. «No vamos a realizar juicios de valor porque, entre otras cosas, nos parece mucho más importante que Ricardo Costa haya tirado de la manta y debajo de ella haya aparecido la exalcaldesa y actual senadora Adela Pedrosa». La única objeción que ha hecho Vicente al respecto son las manifestaciones que el afectado realizó ayer, culpando a «otros partidos» de que el vídeo haya trascendido cinco años después del rodaje con el fin de dañar su imagen política.

«A nosotros este caso no nos merece ningún comentario pero hay que recordarle a Iván que él es el único responsable de aparecer en esa película, y también de decir y hacer lo que dice y hace», quiso puntualizar el portavoz municipal del PSOE. El otro socio del gobierno, Compromís, tampoco ha dado ninguna relevancia al tema. «Es una cuestión de la vida privada de esa persona en su pasado, pero también es cierto que ahora tiene una vida pública a la que le puede afectar en el futuro», dijo Pilar Calpena, portavoz de Compromís.

Desde la oposición el líder de Ciudadanos, Paco Sánchez, calificó de «deleznable este nuevo papanatismo puritano que condena un vídeo de escasa calidad». En su opinión, «lo verdaderamente importante es si Iván es un chaval honrado y preparado. Y lo es. Lo demás es folclore barato y no me interesa esa dinámica barriobajera. Por lo que nos debemos preocupar -subraya- es por todo lo que está saliendo a relucir en la Audiencia Nacional durante el juicio del Gürtel, algo de lo que la presidenta local del PP -en referencia a Adela Pedrosa- tendrá mucho que decir. Y a Iván ya le he comunicado que tiene mi apoyo». Así se lo hizo saber tan pronto conoció la noticia adelantada por este diario.

Desde Izquierda Unida el concejal Iñaki Pérez también dijo que su formación no iba a pronunciarse sobre la participación del dirigente popular en el vídeo porno. «Lo que de verdad nos importa es que a la exalcaldesa la están acusando exmiembros de su propio partido de una supuesta financiación ilegal. Eso es de lo que hay que hablar», afirma el edil.