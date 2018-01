El equipo de gobierno de Elda pide explicaciones al PP de Elda sobre su presunta financiación irregular

El portavoz del equipo de gobierno, Eduardo Vicente, ha pedido al Partido Popular local que dé explicaciones a cerca de la presunta financiación irregular de la campaña electoral de 2007. El socialista ha insistido en que, en su comparecencia en sede judicial , e l exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa , señaló tenía constancia que la ex alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa y actualmente senadora y presidenta del Partido Popular que « varios actos relativos a las elecciones municipales de 2007 se pagaron con aportaciones y facturas a empresarios » , especificando la campaña municipal que se hizo en Elda a Adela Pedrosa. « La secretaria general en aquel momento me citó a una comida en Elda, donde estaba su jefe de campaña y Álvaro Pérez, y la señora Pedrosa me pidió que el PPCV pagara su campaña municipal. Yo le contesté que mis instrucciones a Pérez sobre las campañas las pagaban los candidatos municipales, y que si ella quería que se lo pagará el PP, tenía que hablar co n Víctor Campos » .

Vicente indicó que en Elda «estamos observando con cierta estupefacción» como se está desarrollando el juicio de la financiación ilegal y añadió que «no estamos aquí para acusar pero si para exigir alguna aclaración». «Es tiempo de que el Partido Popular vaya asumiendo alguna responsabilidad». «Es tiempo de que el Partido Popular vaya asumiendo alguna responsabilidad».

Por su parte, la exalcaldesa, Adela Pedrosa, desmintió las palabras de Costa y afirmó que « l señor Costa es muy libre de mentir y de difamar como considere oportuno para intentar defenderse, pero es curioso que algunos utilicen las herramientas de la Justicia para actuar injustamente contra personas que sabe que son inocentes. Allá cada uno con su conciencia» .