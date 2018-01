El PP votará en contra de los presupuestos de PSOE y Compromís por primera vez

El Partido Popular de Elda votará «no» a los presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís. Será la primera vez que lo hagan en esta legislatura, en la que el PP está en la oposición. Los dos años anteriores, los populares se habían abstenido.

Los concejales de este grupo municipal lo tienen claro y según su portavoz, Fran Muñoz, no tolerarán otro retraso en la aprobación de las cuentas municipales, tal y como ocurrió en 2017. Además, califica de «tomadura de pelo» que no se haya convocado la comisión de Hacienda donde se debe debatir el proyecto económico antes de presentarlo a pleno. El edil popular manifiesta que esta situación tiene dos lecturas, «por un lado que no se vayan a presentar en la próxima sesión plenaria que es el jueves; o por el contrario, que se exponga a debate por vía de urgencia». Dos escenarios que les llevan a decir que «no» a la propuesta del equipo de gobierno.

Los populares indican que «el borrador que nos han entregado es erróneo de base y ya tiene partidas presupuestarias que se deben subsanar». El concejal popular Alberto García se suma a estas palabras advirtiendo que «no son reales».

El presupuesto de 2018 del Ayuntamiento de Elda asciende a 37.447.108 ?, lo que representa un incremento del 1,12% respecto al presupuesto del año anterior, según anunció en el mes de diciembre el alcalde, Rubén Alfaro.

Durante estas semanas, los grupos de la oposición los han estudiado y están esperando a que se convoque la sesión plenaria en la que se debata para dar a conocer su voto favorable o en contra a esta propuesta económica.