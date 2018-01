Pinoso modifica por vez primera su PGOU para ampliar el suelo industrial

El sector abarca 96.046 m2 a los que se sumarán 15.836 m2 para construir los accesos.

El Ayuntamiento de Pinoso ha acordado iniciar los trámites para llevar a cabo la primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde que se aprobó diez años atrás. El fin es ampliar el suelo industrial del término municipal para facilitar la implantación de nuevas empresas en esta localidad del interior del Medio Vinalopó.

La decisión adoptada en el último pleno extraordinario abre un periodo de exposición al público de 45 días hábiles, durante el cual se podrán realizar las alegaciones, tanto a la modificación puntual número 1 como del Estudio de Integración Ambiental.

La medida propuesta por la concejalía de Urbanismo para paliar el déficit de suelo industrial consiste en cambiar la calificación del denominado sector P-4, que está ubicado al noroeste del núcleo urbano, junto a la carretera CV-83 y el polígono industrial El Cabezo y en los terrenos sobre los que se encuentra la planta de cogeneración eléctrica y aledaños. Una zona que pasará del actual urbanizable residencial al de uso dominante industrial compatible con uso terciario. La superficie del sector abarca 96.046 metros cuadrados, aunque ésta se ampliará en 15.836 metros cuadrados más para incorporar los terrenos necesarios que permitan realizar los accesos y habilitar las zonas de protección de la carretera CV-83.



Dictamen ambiental

El cambio urbanístico que pretende el Consistorio cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Según señala el informe, la medida propuesta «tiene incidencia positiva en el modelo territorial al tratarse de una actuación que no produce incremento significativo en el consumo de recursos; no supone afección sobre elementos del patrimonio cultural, ni sobre el patrimonio natural; no encontrándose la actuación afectada por riesgo de inundación, ni por peligrosidad geomórfica».

Según ha explicado el edil de Urbanismo, Francisco José López, «la modificación se plantea para poder ofrecer suelo industrial a empresas que nos lo están demandando, por lo que hemos considerado que esa zona era la más adecuada, puesto que antes ya había sido calificado como industrial».