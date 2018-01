Comunicado de las asociaciones animalistas por los carteles del Ayuntamiento de Elda prohibiendo alimentar a los gatos

Las asociaciones animalistas han enviado el siguiente comunicado a los medios en el que critican los carteles en los que el consistorio de Elda prohíbe dar de comer a los gatos bajo multa de 600 euros:

"El Ayuntamiento de Elda vuelve a quedar retratado. Aparecen estos carteles prohibiendo alimentar a animales en la vía pública bajo multas de 600 euros. ¿De verdad piensan que el problema estructural de la masificación de gatos de solucionará no alimentándolos?

De esta medida coercitiva podemos sacar algunas conclusiones: Por una parte se criminaliza y persigue a aquellas personas que hacen una labor desinteresada, alimentando, cuidando y protegiendo a animales callejeros, en muchos casos abandonados. Castigando con penas desorbitadas el trabajo de voluntarios y asociaciones que son clave para la supervivencia de los mismos. Estas personas necesitan el apoyo y recursos del ayuntamiento, no que se les persiga.

Por otra parte y más importante: Es un ataque flagrante a los animales, permitiendo y ejecutando un exterminio animal, animales que están protegidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de octubre de 1978, y ratificada posteriormente por las Naciones Unidas.

Volvemos a pecar de creernos los dueños de un mundo al que pertenecemos y no nos pertenece. No solo modificamos los ecosistemas y abandonamos a los animales a su suerte, si no que ahora un ayuntamiento se cree con el poder suficiente de decidir sobre la vida de estos animales, que no son más que otras víctimas de un sistema creado por nosotros. Ayuntamiento que se justifica por una ordenanza obsoleta y por informes técnicos. En cuanto a la ordenanza recordarles que ya está redactada una nueva ordenanza con mejoras pero por el momento no está en vigor ¿cuánto más hay que esperar para que sustituya a la vigente?

Existen muchas maneras de enfocar este problema con una media sostenible con nuestro ecosistema. El ayuntamiento de Elda tendría que aprender de sus compañeros de Petrer y otras poblaciones cercanas donde se ha implantado el CES y si es viable allí por qué aquí no?

¿Qué es el CES? El CES es el método de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros, sin sacrificio, y su empuje en España es imparable. Es una protección de los felinos callejeros y el control ético de sus poblaciones, llevarlos al veterinario para que sean esterilizados tras lo cual son marcados con una muesca en una de sus orejas para reconocerlos y su vuelta a la colonia de origen.

Los programas CES tienen enormes beneficios tanto para los gatos comunitarios como para los vecinos: los gatos viven vidas más sanas, la población de felinos callejeros se reduce y los vecinos dejan de sentir las molestias asociadas a la presencia de gatos no esterilizados, como ruidos, peleas u olores por marcaje. Tenemos que entender que los gatos no son un problema sino un elemento de nuestras ciudades. Entendemos que una colonia de gatos ferales no controlada puede crear un foco de insalubridad y un riesgo sanitario y molestias para los vecinos pero también sabemos que esos problemas no son causados por los animales, sino por las personas, a las cuales hay que educar para alimentar y controlar la colonia correctamente, evitando desperdicios, poniendo pienso seco, dejando siempre la zona limpia, por eso entendemos que el ayuntamiento está obligado a actuar.

Elda necesita una gestión ética de sus colonias felinas, una gestión que pasa por la aplicación del CES y la autorización y establecimiento de colonias controladas para la garantía de buena alimentación y salud de los gatos callejeros. A los ciudadanos les decimos que cuando las leyes no llegan a tiempo, los ciudadanos tenemos que marcar el paso a los políticos. No es necesario que una ley te obligue para ayudar a los animales de la calle y hacer lo que sabes que tienes que hacer

Desde nuestras organizaciones no dejaremos que en nuestra ciudad sucedan estas violaciones flagrantes contra los derechos de todos los animales y no descansaremos hasta que se apliquen y cumplan las diferentes normativas en defensa de los derechos de los animales que se están implantando con buenos resultados en muchos pueblos y ciudades."