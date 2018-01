El «yogurín» más guapo de España

Su próximo reto es el certamen internacional que se celebra este año en Brasil y parte con el galardón de la Mejor Sonrisa.

Comenzó en el mundo del modelaje profesional de forma casual hace cuatro años y con 23 acaba de proclamarse Míster «Teen» Modells Bellezza España 2017/2018. La primera edición de un título que le permitirá el próximo mes de noviembre representar a España, dentro de la categoría de adolescentes, en el certamen internacional de Modells Bellezza que se celebrará en Brasil durante una semana.

Pero no ha sido un camino fácil. Fue en junio cuando el sajeño José Abel García Frutos decidió participar por vez primera en un concurso de belleza. Acudió sin ninguna experiencia y no se lo podía creer cuando, a instancias de la propia organización, regresó a casa con el título de Míster Alicante. Desde ese mismo instante extremó sus cuidados en la alimentación, la pasarela, el baile y la preparación física para afrontar la gala final, que se disputó el mes pasado en Sevilla. Concretamente en Hacienda La Pintada de la ciudad de Alcalá de Guadaíra. Allí tuvo que medirse con otros 22 jóvenes procedentes de casi todas las provincias de España que perseguían el mismo sueño que él. Y el joven de Sax empezó con buenas sensaciones porque en la gala previa, la que se dedica a la prensa y la televisión, fue premiado por el jurado con la Mejor Sonrisa de todos los aspirantes a Míster España. Así que poco a poco fue afianzándose y consiguió plantarse en la final. Para ello tuvo que superar varios cortes en los que había que realizar una coreografía de baile, responder a las preguntas del jurado, realizar una prueba de talento, demostrar buenas maneras, educación y «saber estar» además de desfilar en la pasarela con bañador y traje de gala. En esta fase clasificatoria José Abel García también logró el galardón al Mejor de la Pasarela y finalmente la organización lo nombró el «teen» más guapo de España.

«Todavía no lo he asimilado. Nunca me hubiera imaginado conseguir algo así y ahora me voy a preparar a tope, en estos diez meses que tengo por delante, para afrontar este nuevo reto porque es un tren que no quiero dejar pasar, una oportunidad de esas que se presentan una vez en la vida», indicó ayer muy ilusionado. No obstante es consciente de que se adentra en un mundo de sacrificios y dificultades, «aunque nada es imposible», puntualiza

Uno de sus objetivos es ser modelo internacional y seguir los pasos del top model vasco Jon Kortajarena al que admira. Es el sueño de un joven de 23 años que el próximo mes concluirá sus estudios del grado superior de monitor de deportes en el instituto Monastil de Elda.



Del quirófano a la pasarela

Sus primeros coqueteos con el mundo del «glamour» comenzaron por casualidad. Desde que era un niño jugaba al baloncesto y sufrió una lesión de rodilla de la que tuvo que ser operado. El médico le aconsejó entonces que realizara la rehabilitación en un gimnasio y en Latidos se puso rápidamente en forma con un gran tono muscular. Su físico y belleza llamaban la atención y fueron sus padres quienes le animaron, con 19 años, a meterse en una agencia de modelos de Alicante para formarse. Desde entonces ha hecho varios trabajos de modelaje pero también quiere orientar su carrera hacia la interpretación y las artes escénicas.

«En el sector de la imagen tienes que vivir por y para tu cuerpo. Hay que estar muy centrado, ser mentalmente muy fuerte, llevar una dieta estricta y entrenar duro todos los días», explica José Abel admitiendo que lo que peor lleva es no poder probar los dulces, por los que siente «auténtica debilidad». Su sonrisa es su mejor carta de presentación y el baile uno de sus dones. Y mientras se prepara para intentar dar el salto al estrellato en unos días comenzará a trabajar como socorrista acuático en la piscina cubierta municipal de Sax. Por cierto, no tiene novia.