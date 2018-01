El exsecretario se querelló contra el gobierno de IU-PSOE de Monforte del Cid por acoso

El exsecretario municipal de Monforte del Cid, Santiago de Munck Loyola, considera que la querella que el equipo de gobierno de IU, PSOE y No Adscritos ha aprobado presentar contra él, en el último pleno extraordinario, se enmarca dentro de la campaña de «acoso y derribo» que asegura estar sufriendo, desde mayo de 2015, por hacerlo responsable «político» de los 12 años de gobierno del PP en la localidad.

«Los actuales gobernantes, desde el primer día, han estado discriminándome y persiguiéndome por motivos exclusivamente ideológicos. Y lo que han aprobado ahora en el pleno es un escalón más en esa dinámica de presunto 'mobbing'. Una venganza, sobre todo, por haber puesto en conocimiento de la Justicia la posible comisión de delitos presuntamente perpetrados por ellos para que sean investigados y, en su caso, depuradas las responsabilidades penales a que hubiere lugar», ha señalado De Munck recordando, en tal sentido, que tanto la actual alcaldesa, María Dolores Berenguer, de IU, como el resto de concejales tienen constancia de las nueve denuncias que ha presentado contra ellos en la Fiscalía entre los pasados meses de septiembre y noviembre. Acciones legales interpuestas contra la alcaldesa y los ediles Vicente García, Ángel Gutiérrez y María Teresa de las Nieves -y contra algún funcionario- por la posible comisión de delitos tales como prevaricación, falsedades en documentos públicos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Pero no es lo único. El exsecretario -que se halla de baja médica desde septiembre- también ha presentado una querella en los tribunales contra María Dolores Berenguer, Vicente García y varios funcionarios por un supuesto acoso laboral y delito de odio a tenor de lo dispuesto en los artículos 314 y 173.1 del Código Penal.

«Ilegal y absurdo»

En su opinión, el acuerdo plenario para emprender acciones contra él es tan ilegal como absurdo. «En el primer caso, porque tanto la alcaldesa que ha impulsado el expediente, como el secretario que lo ha tramitado, así como la mayoría de los concejales del gobierno local estaban incursos en causa de abstención en el procedimiento por tener una enemistad manifiesta conmigo. Y en el segundo caso, porque yo no me nombré a mí mismo secretario interino en 2003. Me nombró la Generalitat Valenciana y Antonia Cervera», que entonces era la alcaldesa popular de Monforte.

Prescripción



De Munck alega, asimismo, que según informe del secretario municipal accidental, en 2003 su nombramiento fue legal y cualquier posible delito, en caso de haber existido, habría prescrito hace ya muchos años. «Por lo tanto -indicó ayer a este diario- formular ahora esta querella contra mí tiene un fin propagandístico y un móvil de venganza, además de constituir un despilfarro de dinero público». Querella que, por otra parte, ya ha anunciado que recurrirá si finalmente se presenta.