El Ayuntamiento de Monforte del Cid denuncia a su secretario

Todo el pleno vota a favor de acudir a los tribunales, salvo una concejala del PP.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha emprendido acciones legales contra su secretario municipal al entender que ha podido cometer supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo. La decisión de presentar la querella contra Santiago de Munck -con el que este diario no ha podido contactar al encontrarse de baja- salió adelante en el último pleno, con los votos favorables del gobierno que forman EU, PSOE y dos ediles No Adscritos más la abstención de un regidor del PP. El único voto en contra lo emitió la presidenta y edil popular Sandra Muñoz.

En mayo de 2003 Santiago de Munck, hasta entonces portavoz del grupo municipal del PP en Rivas Vaciamadrid, manifestó en «elpaís.com» que «el partido le ofreció un puesto técnico político muy interesante fuera de la Comunidad de Madrid y él pidió que se le permitiera responder después de las elecciones». Apenas tres semanas después de estas declaraciones, y con la popular Antonia Cervera recién nombrada alcaldesa de Monforte del Cid, se puso en marcha un proceso selectivo presuntamente irregular, según el actual equipo de gobierno que lidera la alcaldesa María Dolores Berenguer de EU, para nombrarlo secretario del Ayuntamiento. El proceso se inició con una supuesta convocatoria el viernes 20 de junio de 2003. Pero solo se presentó él y, además, formalizó su solicitud al puesto al día siguiente que era sábado. Finalmente, fue nombrado por Cervera el lunes 23 de junio, si bien nunca se hizo pública dicha convocatoria por ningún medio oficial, según mantienen los actuales responsables municipales de Monforte, para quienes todos los indicios apuntaban a que dicho nombramiento estaba supuestamente preparado de antemano si la entonces candidata del PP alcanzaba la Alcaldía, tal y como así fue.

Los integrantes del gobierno local han rehusado, de momento, a pronunciarse sobre los detalles de los informes jurídicos ya que están bajo investigación. Pero aseguran que en la querella se mostrarán todos los detalles si el juez no decreta el secreto de sumario. No obstante, ha trascendido que los documentos aportan indicios de presuntas irregularidades, que ellos califican como «muy graves», en los tres procesos selectivos objeto de la querella. No sólo en el de secretario interino, sino también en la plaza de Técnico de la Administración General de 2009 y en la de Gerente de Servicios Municipales de 2011. En los tres procesos, según manifestaron los concejales del equipo de gobierno en el último pleno, se pudieron violar, supuestamente, los principios constitucionales de acceso a la función pública.