Una prórroga de un año para el Etnológico de Elda

La corporación municipal aprueba por unanimidad los términos de la propuesta planteada por el colectivo patrimonial y suscrita por todos los concejales

Salvado en el último minuto. El Museo Etnológico de Elda permanecerá abierto después de aprobar una moción en el pleno en la que se ha planteado que el Ayuntamiento asumirá la gestión de éste. Pero, antes, es preciso un periodo de transición.

Así, la Corporación municipal, por unanimidad, ha suscrito en pleno la intención de municipalizar el Museo Etnológico de Elda, que en la actualidad gestiona la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Cultural. El colectivo amenazó hace unos meses con cerrar la exposición por problemas económicos, al no llegar la subvención municipal a tiempo para afrontar los gastos corrientes: pago del alquiler, recibos de la luz y el agua.

Con las propuestas que han firmado todos los grupos municipales y concejales no adscritos, se abre un periodo de transición en el que Mosaico seguirá gestionando el museo mientras el Ayuntamiento activa los trámites para asumirlo.

Así, se deberá comenzar con carácter de urgencia las diligencias ante la conselleria de Cultura para proceder a la completa municipalización del museo, así como se suscribirá un convenio de colaboración con el colectivo patrimonial para su mantenimiento durante el proceso.

Una vez pase a ser de propiedad pública, se firmará un convenio de colaboración en el que Mosaico quedará vinculada al Museo Etnológico para seguir colaborando con éste, tanto en la gestión, promoción, como en la realización de actividades culturales. Asimismo la asociación lo podrá utilizar como punto de encuentro.

También se recomienda que la colección cambie de ubicación y que se vincule con el Museo Arqueológico de manera que compartan espacio y matizan que «ambos son complementarios y su gestión técnica y económica se verían beneficiadas claramente».

El presidente de la asociación, Tomás Palau, ha argumentado, en la sesión plenaria, el por qué se ha llegado a esta situación y ha lanzado el reto de trabajar de forma conjunta para que todos los museos de la ciudad funcionen. Y ha señalado que «algo pasa en esta ciudad con los museos. Algo no estamos haciendo bien».

Mosaico volverá a abrir las puertas del museo, una vez se haya suscrito el nuevo convenio, porque el actual vence el 31 de diciembre. Hasta entonces, para verlo se precisará una cita previa.

Asimismo, Palau ha relatado la historia de Mosaico, que nació hace 25 y años y cómo poco tiempo después se fundó el museo. Palau ha narrado que «se creó porque la administración pública no estaba haciendo lo que debía hacer, que era salvaguardar su patrimonio histórico». El museo ha tenido etapas más felices y menos, y ahora, el colectivo reconoce que pasa por momentos complicados tanto por donde está ubicado como por problemas económicos.

Mosaico avanzó, en el mes de octubre, que cerraría sus puertas si la ayuda del Ayuntamiento de 42.000 euros no llegaba. Y aunque las voces eran más contundentes sobre esta posibilidad, ante el ahogo económico que sufría la asociación, el equipo de gobierno y la directiva no se sentaron a negociar hasta que la agrupación no inicio una campaña de recogida de firmas para salvarlo.