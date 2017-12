El PP pide que se duplique el presupuesto para el consultorio de Virgen de la Cabeza de Elda

Yañez critica que la construcción «está infrafinanciada»

El Partido Popular ha pedido que se aumente la cantidad económica presupuestada para la construcción del consultorio Virgen de la Cabeza de Elda en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, donde figura una cifra de 200.000 euros.

La diputada autonómica, Reme Yañez, ha señalado que «es la única partida nominal que se destina a Elda y pedimos que se amplíe a 400.000 euros». El PP critica que este proyecto está infrafinanciado y Yañez insiste en que «no sé porque, no se ha realizado ya» a lo que añade «lo iniciamos nosotros y sólo era necesario ceder los terrenos a la Conselleria de Sanidad». Teme que desde el Ayuntamiento no se haya realizado el trámite y por ello «los 47.000 euros presupuestados en 2017 no se han ejecutado». Desde la Conselleria de Sanidad se había explicado, con anterioridad, que esta partida estaba destinada a la redacción del proyecto.

El anuncio de las obras data de 2011 en el mandato de la popular Adela Pedrosa y una de las últimas tareas que se realizó fue hace un año. En 2016 se fusionaron las cuatro fincas para contar con un único solar que ceder a Sanidad, que tiene una superficie total de 725 metros cuadrados . La infraestructura sanitaria dará cobertura a unos 10.000 habitantes.

Además los populares destacan que el proyecto económico de la Generalitat Valenciana para 2018 ha dejado fuera infraestructuras como la construcción de la escuela infantil Santa Infancia; la rehabilitación del edificio más antiguo de Elda, que se encuentra en la calle San Roque o la adecuación de la Casa de la Juventud para albergar a la Asociación de Enfermos de Alzheimer, «tal y como prometió la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra» apostilla Yañez. La eldense indica que desde el grupo municipal en las Cortes Valencianas se ha pedido que se reconsidere esta decisión.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Elda está pendiente de la redacción del proyecto de la escuela de infantil de la Santa Infancia para que se incluya en las ayudas «Edificant», que es el nuevo plan para la construcción, reforma y mejora de los centros educativos de la Comunidad Valenciana conjuntamente con los municipios.

Medio Vinalopó



Los populares han presentado 27 iniciativas para rectificar los presupuestos de la Generalitat Valenciana con respecto a los proyectos que están pendientes de realizarse en la comarca del Medio Vinalopó. Entre ellos, Yañez destaca la ronda norte de la carretera CV-480 en la Algueña así como la reforma del consultorio auxiliar de esta localidad o la construcción de un polígono industrial en Monóvar.

En Petrer, por su parte, está paralizada la redacción del proyecto para la rehabilitación del castillo y las laderas, la reutilización del caudal de la rambla de Puça y su mantenimiento en el casco urbano y la ambulancia de soporte básico de 24 horas.