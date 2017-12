CC OO denuncia las condiciones del Arqueológico de Elda ante Trabajo

Pide la creación de un patronato para salvaguardar los fondos.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las lamentables condiciones del Museo Arqueológico de Elda. Los dos sindicalistas, José Antonio Marco y Silvia Catalán, han descrito la situación de un edificio municipal que no acata la normativa de accesibilidad, que los extintores no están correctamente colocados, que las sillas no son ergonómicas, fallando, así, en la legislación de seguridad laboral.

Asimismo Marco critica el estado en que se encuentran los fondos y restos que custodia y que están almacenados en el antiguo salón de actos, lleno de humedades y con unas condiciones mínimas. El responsable del sindicato señala que «incluso en las salas de exposiciones se pueden ver goteras». Por su parte, Catalán asegura que «es descorazonador verlo así»

Ante esta situación, el delegado comarcal de CC.OO en el área de Servicios a la Ciudadanía, José Antonio Marco, indica que «con este panorama, el arqueológico está a punto de perder el reconocimiento para pertenecer a la red de museos». El responsable de Comisiones Obreras asegura que Elda no se lo puede permitir porque no podría acceder a las ayudas. Además subraya que «el Ayuntamiento no está pidiendo las ayudas para poder realizar las obras que se necesitan para su conservación». Considera que durante varias legislaturas, «tanto por el gobierno anterior como por el actual se ha abandonado el museo». E insiste en que existe una responsabilidad política.

Desde el sindicato se pide al Ayuntamiento que se cree un patronato para la mejor conservación de los restos históricos. Asimismo denuncia que desde la concejalía de Patrimonio se han dado órdenes para que el director únicamente trabaje en el proyecto de musealización, impidiendo que realice otras labores como la de divulgación.

Marco relata que «se realizó un semanario en el que participó la Universidad de Alicante, en el que no participó el Ayuntamiento y existe una factura de diseños de carpetas que se ha dado la orden de que no se pague y la tiene que asumir un grupo político como es Compromís».