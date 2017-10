El PP de Elda pide que se aplique una rebaja del IBI del 10%

El grupo municipal popular de Elda plantea por escrito al concejal de Hacienda, Amado Navalón, un plan de viabilidad económica, que facilita la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 10 por ciento. En este informe se establece que la rebaja del tipo impositivo en este porcentaje supondrá un descenso de ingresos en las arcas municipales de algo más de un millón de euros. Reclaman una disminución del recibo de basura de cinco euros.

El portavoz de la formación, Fran Muñoz, ha señalado que «ya dijimos que la reducción aprobada en el pleno del IBI no era una bajada real». Según los datos que el concejal del PP pone encima de la mesa, el Ayuntamiento sólo ha disminuido sus ingresos en 60.000 euros y no en un millón de euros, tal y como se anunció cuando se redujo en un 4 por ciento. Añade que «la gran mayoría de los eldenses no han visto modificados sus recibos y son muy pocos los que han detectado alguna pequeña deducción».

El PP considera que es tiempo de bajar impuestos cuando se tienen 15.000 euros en los bancos. «Una liquidez que se ha conseguido al no pagar a los proveedores y al no hacer mejoras en las calles», advierte Muñoz y apostilla que «así se ha ido amasando el dinero». Por otra parte, la deuda ha mermado de forma notable pasando de 40 millones a tres, mientras que el presupuesto municipal sólo se ha incrementado, en los últimos tiempos, en cinco millones de euros. En los años de la feroz crisis el PP manejaba 32 millones mientras que, ahora, el PSOE lleva adelante el municipio con 37 millones de euros.

Este panorama lleva a los populares a pedir la disminución de un impuesto, que se incrementó en Elda como consecuencia de la revisión catastral que se realizó durante el mandato de la popular, Adela Pedrosa.

Muñoz le reclama al equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, que «o bien se mejore la calidad de vida de los ciudadanos o que se bajen los impuestos». Asegura que las arcas municipales están saneadas mientras que Elda sigue siendo una de las ciudades con una de las contribuciones más altas de España.