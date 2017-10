Carla Herrero es la nueva Reina de Fiestas infantil de Sax

La joven, de la comparsa de Cristianos, ha dicho que no se lo esperaba mientras se emocionaba ante el público congregado en el Teatro Cervantes

Esta tarde, en el Teatro Cervantes de Sax, Valeria Galiano, Reina de Fiestas infantil de 2017, ha sacado el abanico de la suerte que ha proclamado a la nueva Reina de Fiestas infantil 2018, que ha resultado ser Carla Herrero Estevan, de la comparsa de Cristianos. La joven ha dicho en sus primeras palabras que "no me lo esperaba y pensaba que no iba a salir" y se ha puesto a llorar mientras el público aplaudía.

Se da la casualidad de que este año las dos Reinas de 2018 -la mayor y la infantil- pertenecen las dos a la comparsa de Cristianos.

Recordar que Ana José Chico Herrero es la nueva Reina Mayor de las fiestas de San Blas.