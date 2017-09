Villena asume el servicio de limpieza viaria desde octubre y se queda con la plantilla

El Ayuntamiento de Villena gestionará directamente el servicio de limpieza viaria y recogida de basura a partir del 1 de octubre, tal y como confirmó el alcalde, Javier Esquembre. Asimismo, subrayó que no se trata de municipalizar el servicio, «ya que se va a realizar una prueba piloto de unos seis meses para determinar si posteriormente se iniciará, o no, una nueva licitación externa».

A partir del próximo mes, el Consistorio asumirá la gestión directa del servicio que se llevará a cabo en las mismas condiciones que en la actualidad, es decir no se modifican ni horarios, ni rutas. Asimismo, el alcalde informó que el Ayuntamiento absorberá al personal de la empresa- 39 trabajadores- que pasará a la plantilla municipal como trabajador indefinido no fijo, así como la maquinaria adscrita.

En el expediente de municipalización del servicio se establece que el coste anual de la recogida de basura y limpieza viaria será de 1.363.767 euros. No obstante, el alcalde insistió en que la gestión directa del servicio «es buena para la ciudad, puesto que el conjunto de gastos son similares a los que el Ayuntamiento está pagando en la actualidad a la concesionaria y creemos que, en unos meses, se va a mejorar el servicio que se ofrece al ciudadano».

La concejala de Servicios, Mari Carmen García, recordó que el equipo de gobierno de Los Verdes ha habilitado en el presupuesto una partida de 1.700.000 euros con el fin de tener margen de maniobra ante posibles imprevistos y para implantar novedades en el servicio de limpieza, que no ha querido adelantar.

Cabe recordar que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia-del pasado mes de noviembre-, anulaba la concesión del servicio y establecía un plazo de seis meses para resolver el contrato y convocar y adjudicar de nuevo el servicio.



Críticas al proceso

El Partido Popular denunció ayer el oscurantismo con el que el equipo de gobierno de Los Verdes ha llevado el proceso, sin que se haya convocado ninguna comisión informativa al respecto.

La concejala popular, Ana Más, insistió en que el problema de la municipalización de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos es que el Ayuntamiento no dispone de datos objetivos para conocer los gastos reales que va a suponer a las arcas municipales la gestión directa. Asimismo, recordó que la empresa lleva incumpliendo el contrato desde el inicio de la concesión, «de hecho el Ayuntamiento le puso una sanción de 62.000 euros por incumplimiento de contrato que no se ha hecho efectiva e incluso el técnico de administración general en un informe subrayó que los incumplimientos eran graves y se le debía sancionar con 15.000 euros diarios o rescindir el contrato, pero el alcalde de Los Verdes insistió en continuar el servicio». Por otro lado, la edil indicó que el Ayuntamiento no dispone de una bolsa de trabajo para hacer frente a eventualidades del personal.

El alcalde señaló que no teme que los grupos de la oposición impugnen el proceso, «puesto que el Ayuntamiento tiene derecho a gestionar directamente el servicio o sacar unos pliegos para una adjudicación del mismo».