El PP vuelve a proponer una rebaja del 10% del IBI

El Partido Popular de Petrer ha presentado para el pleno ordinario de este jueves una moción donde vuelven a pedir la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 10%.

El portavoz adjunto del grupo popular municipal, Fermín García, considera que el Ayuntamiento tiene ahora una situación económica más favorable que cuando solicitó esa misma rebaja en el año 2016. "Entonces el tripartito -PSOE, Compromís y EU- votó que no sin ningún argumento a pesar de que ya era posible hacerlo, y así se lo demostramos con datos reales", ha señalado García insistiendo en que "hoy en día el Consistorio de Petrer pasa por muy buena situación económica, por lo que todavía resultaría más fácil y posible aplicar dicha rebaja".



Voluntad política

Para los populares rebajar el IBI en un 10% se trata de una cuestión de voluntad política, "y no aplicar la medida no sería más que otra excusa para seguir recaudando más dinero". Además, según asegura el portavoz popular, "las iniciativas planteadas en este sentido por el equipo de gobierno y por otros grupos de la oposición cuentan con la negativa de los departamentos de Intervención y Secretaría". Y ello al considerar que la ley no permite la fórmula de bonificaciones que proponen.

El Partido Popular de Petrer piensa que es ahora el momento de aprobar y debatir las reformas que se tengan que hacer en las ordenanzas fiscales, y con esta propuesta "se verían beneficiadas todas las unidades catastrales de nuestra población", añade el edil popular.

"En 2016 nos pidieron una propuesta de viabilidad y se la entregamos. Ahora también la tenemos, y todavía es mucho más fácil que entonces aplicar una rebaja del 10% en el recibo de la contribución", concluye Fermín García esperando que la iniciativa prospere en el pleno de este jueves.