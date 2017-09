El PP de Elda reitera su petición de devolución del acta a las ediles tránsfugas

El vicesecretario general del Partido Popular de Elda, Iván Obrador, se ha sumado a la petición del Grupo Municipal, para pedir a las dos ediles tránsfugas, María Dolores de la Dueña y Remedios Soler, la devolución del acta de concejalas del Ayuntamiento de Elda, a petición del Comité Ejecutivo local, que así lo aprobó por unanimidad el pasado viernes 22 de septiembre.

Obrador asegura que la celebración del Pleno Municipal del mes de septiembre mañana jueves 28 de septiembre, es el momento idóneo para que lo hagan. El dirigente ´popular´ ve justificada la petición ya que "todos los miembros de la lista electoral del PP de Elda en 2015 firmaron un compromiso ético por el que renunciarían a su acta de concejal si se iban del PP o se les expulsaba justificadamente. Es por ello, que moralmente deberían cumplir la palabra dada y hacer valer su firma".



Falta de respeto

Iván Obrador no ha entrado a valorar los motivos de las ex concejalas para haber renunciado a seguir en el PP, aunque reconoce que en un principio le cogió por sorpresa, ya que "como dirigente del PP local, nunca me habían trasladado un malestar que hiciera entrever una situación tan delicada". Obrador ha recordado que hace pocos meses participaron en el Congreso Regional y Provincial del PP, y posteriormente apoyaron y avalaron la candidatura a la reelección local de Adela Pedrosa y aceptaron formar parte de su Comité Ejecutivo, en donde se les asignaron responsabilidades como secretarias de área en el PP de Elda. Sin embargo, según el dirigente popular, "era de esperar un desenlace así, ya que dejaron plantado al Coordinador General del PP provincial, Rafa Candela, que las citó hace dos semanas para conocer su versión de los problemas que según ellas estaban teniendo con el Grupo Municipal y el Partido. No aparecieron, y demostraron no tener respeto alguno por el Partido y su jerarquía".

Obrador ha resaltado que está comprobando como el PP de Elda está más unido que nunca ya que "son muchos afiliados y votantes los que nos han trasladado todo su apoyo y fuerza durante estos días. Nos sentimos muy arropados, y prueba de ello es que seguimos sumando nuevas afiliaciones, ya que en la Ejecutiva del pasado viernes se aprobaron 24 nuevas altas".

Por último, el vicesecretario general local ha animado a los compañeros del Grupo Municipal a "seguir abanderando los temas importantes para Elda desde la oposición, ya sea con 7 o con 5 concejales. Porque somos el único partido que hace una verdadera oposición al actual Equipo de Gobierno de PSOE y Compromís".