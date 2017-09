El PP pide cuentas al bipartito tras seis años de gobierno "agotado"

Los populares inician el curso político este sábado con una jornada de convivencia y puertas abiertas para afiliados, simpatizantes y vecinos en general

El nuevo presidente local del PP de Aspe, Sergio Puerto, ha transmitido a su ejecutiva la importancia que tiene el tiempo que resta para la cita electoral. "Debemos estar al tanto de las pequeñas cosas del día a día, algo de lo que el equipo de gobierno de EU-PSOE se ha olvidado, pero que para la mayoría de los vecinos resulta fundamental", ha indicado el dirigente de los populares aspenses.

Del mismo modo el grupo popular seguirá buscando "que PSOE y EU digan si piensan defender la libertad de los padres para elegir el modelo e idioma para la educación de sus hijos o siguen optando por ponerse de perfil ante las imposiciones del Consell". Así lo ha anunciado Sergio Puerto recordando el próximo cambio de Alcaldía entre Antonio Puerto, de IU, y María José Villa, del PSOE.

"El próximo octubre asistiremos a la investidura de una alcaldesa que no sólo no ha ganado unas elecciones, si no que ni siquiera se presentó para ser elegida y pertenece a un partido que cosechó los peores resultados de su historia, de ahí sólo puede salir un proyecto cansado y agotado y es el momento -subraya Sergio Puerto- de pedir cuentas al bipartito después de seis años gobernando".

Tras la renovación de la dirección local y elección de nuevo presidente en julio pasado, el sábado 9 de septiembre se celebró la primera reunión del nuevo comité ejecutivo local presidido por Sergio Puerto. En el transcurso del mismo quedaron configurados los distintos grupos de trabajo que han de encargarse de la dinamización del partido a partir de ahora, y con la vista puesta en las elecciones municipales de 2019.



Arroz con conejo y "tardeo"

Al igual que el año pasado el partido Popular de Aspe inicia este sábado el curso político en compañía de afiliados, simpatizantes y vecinos en general, celebrando un día de convivencia en el cuartelillo de la comparsa Duque de Maqueda.

La jornada comenzará a las 14 horas con un breve acto de bienvenida para, posteriormente, disfrutar de una comida a base de aperitivos y arroz con conejo. Y a partir de las 17 horas llegará el momento de pasar un rato de "tardeo" distendido mientras se desarrollan diversas actividades para los niños.

Desde el Partido popular de Aspe se informa que la comida es gratuita y que quien desee asistir solo tiene que ponerlo en conocimiento de algún miembro del partido. Del mismo modo se señala que las puertas estarán abiertas para todo aquel que desee acercarse a pasar un rato durante la tarde.