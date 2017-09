Los populares intentaron reconducir la situación

El PP provincial citó a las concejalas eldenses el viernes pasado junto a los portavoces del grupo municipal, Alberto García y Fran Muñoz en la sede del partido. La respuesta de De la Dueña y Soler fue un plantón. En un segundo intento, convocaron a las dos militantes y a los portavoces para el próximo viernes. Una reunión que ya no tiene sentido porque según el coordinador general del PP provincial, Rafael Candela, al renunciar a su pertenencia al grupo municipal «automáticamente se les da de baja del partido».

Candela indica que las dos concejalas han cometido faltas graves contra los estatutos del partido, como crear una plataforma de autónomos que se plantea «una afrenta a las políticas del Gobierno de la nación».

Al mismo tiempo, Candela le lanza un mensaje al alcalde, Rubén Alfaro, que también ocupa el cargo de presidente de la Federación Valenciana de Municipios. El coordinador del PP pregunta: «¿Qué piensa hacer ahora el alcalde con estas dos tránsfugas?».

Le recordó que existe un pacto antitransfuguismo y el PP espera que no utilice a las dos concejales para sacar proyectos adelante. Apostilla que «he oído y he visto en fotografías que el equipo de gobierno mantiene una muy buena relación con las dos» y como concejalas no adscritas«no pueden tener representación ni despacho municipal, ni sueldo».