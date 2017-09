Gobrieva se lleva un "recuerdo genial" de su paso por Elda

El joven profesor Juan Brieva, natural de Badajoz, comenzó a dar la vuelta a España en bicicleta hace cinco meses y ayer llegó a Elda. Una aventura en la que toma fotografías, conoce gente y visita lugares que le sirven como fuente de inspiración para escribir. Pero en los 5.000 kilómetros que lleva recorridos también recoge donaciones para la ONG Educo.

Esta mañana el eldense Víctor Giménez y los trabajadores del taller Neumáticos Santa le han prestado ayuda para que pueda seguir su camino, del que siempre da buena cuenta en gobrieva.com, la web en la que el aventurero publica sus imágenes e impresiones personales.

Precisamente en sus comentarios de hoy dice textualmente: "Anoche en Elda, con Carlos, José, Estela y Marina, una de las primeras amigas que hice en Inglaterra. Un diez para Víctor Giménez y los chicos del taller de Pedro Santa que, no contentos con inflarme las ruedas, me regalaron un par de botellas de agua fresca. ¡Muchas gracias por todo! Me llevo un recuerdo genial de Elda". Eso dice el profesor solidario de su paso por la capital del Medio Vinalopó.