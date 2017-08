Un ladrón atraca a punta de pistola una óptica de Sax y se lleva 200 euros de botín

Un hombre armado con una pistola encañonó a la propietaria de una óptica de Sax y huyó en un coche con un botín cercano a los 200 euros en metálico. El robo se produjo poco antes de las nueve de la noche de ayer en el establecimiento situado en el número 7 de la transitada avenida Historiador Bernardo Herrero. La dueña de la óptica se encontraba sola y se disponía a cerrar cuando entró a la tienda un hombre de complexión delgada, mediana estatura y barba canosa que vestía de negro y llevaba puesta una gorra. Tras apuntarle con el arma huyó con todo el dinero de la caja registradora cruzándose en la calle con un grupo de menores que se encontraban a escasos metros del lugar. Al parecer el atracador actuó solo. Aparcó el coche junto a la óptica y huyó en el mismo vehículo por la travesía en dirección a Elda.



Conflicto laboral

Una llamada del 112 alertó del suceso a la Policía Local. Pero esa tarde, debido a las desavenencias laborales que la plantilla mantiene desde hace meses con el equipo de gobierno de PSOE-Podemos, solo se encontraba prestando servicio un agente interino que, además, no puede portar arma de fuego. No obstante el policía acudió rápidamente al lugar en el coche patrulla y posteriormente llegó una dotación de la Guardia Civil procedente de Villena. Sin embargo, el dispositivo de búsqueda posterior para tratar de localizar al autor del robo no dio ningún resultado positivo. La víctima se encontraba muy nerviosa y asustada pero no sufrió daños.

En un periodo no muy extenso se han registrado en Sax tres robos violentos en los que se han empleado armas de fuego. Han sido concretamente los atracos cometidos en una cafetería-pub de la calle Castelar, una sucursal bancaria de la plaza Cervantes y una sala privada de fiestas ubicada en un chalé de la carretera comarcal de La Torreta. Una preocupante lista de sucesos a la que hay que añadir otro conato de asalto armado en una céntrica joyería y el asalto a una vivienda de la avenida Reyes Católicos, cuya joven dueña se dio de bruces con los dos ladrones al entrar en su casa sobre las nueve de la noche.