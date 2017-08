El "calorazo" del primer jueves de agosto en el alto y medio Vinalopó

Los vecinos del Alto y Medio Vinalopó han combatido las altas temperaturas registradas este jueves como acostumbran a hacerlo desde que en junio irrumpieron las primeras olas de calor en las comarcas del interior de la provincia. Unos se han quedado en casa con el aire acondicionado y el ventilador a toda potencia y otros han acudido a las playas de Santa Pola, Alicante y San Juan, o bien se han refrescado a base de "chapuzón" tras "chapuzón" en las piscinas públicas o de los campos y chalés del amplio término rural.

El bochorno era ya insoportable al mediodía y el sudor inevitable cuando el sol mostraba su lado más agresivo. En Elda, Villena y Novelda se han alcanzado los 37 grados de temperatura con mínimas que no han bajado de los 18 grados -aunque la sensación térmica era mucho mayor- y en las desérticas calles las fuentes de agua y las sombras de los parques eran lo lugares más concurridos. Pero no todo ha sido malo. Los comercios han aprovechado el "calorazo" para hacer en agosto su particular "agosto" con la venta de aparatos portátiles de refrigeración y ventiladores así como de juegos y pistolas de agua para los más pequeños.