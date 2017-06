Carta de despedida del alcalde de Petrer

Ayer por la noche, en el pleno ordinario del mes de junio, se hizo efectiva la renuncia de Alfonso Lacasa al cargo de alcalde de Petrer.

Alfonso se despidió del cargo que ha ostentado durante algo más de dos años con las siguientes palabras:

En esta ocasión especial de dirigirme como Alcalde a este Pleno y a Petrer, quiero empezar pidiendo disculpas a cuantas personas he podido defraudar o agraviar en el ejercicio de mi responsabilidad. En mi condición de ser humano he de reconocer tanto el acierto como el error en mis actuaciones, y en cuantas personas que se hayan podido sentir afectadas por mis equivocaciones reside la voluntad de su dispensa.

A todos los vecinos y vecinas de Petrer quiero agradecer el trato respetuoso, cordial y considerado que han tenido conmigo, así como el cariño y el apoyo que me han mostrado quienes lo han estimado.

De forma muy especial quiero agradecer a todas aquellas personas que, hace ahora algo más de dos años, depositaron su confianza en las urnas en la propuesta electoral del Partido Socialista Obrero Español que tuve el honor de encabezar. Si bien no podré estar al frente, sí seguiré apoyándola desde donde esté. Y también a quienes, habiendo elegido otras opciones, se han sentido representadas por mí durante este tiempo.

Por otra parte, y dirigiéndome ya a esta corporación municipal, quiero reconocer, como siempre, la importancia de la tarea de los grupos municipales de la oposición. A todas las personas que los conforman, mi respeto y mi consideración personal. También mi especial apreciación a Sí Podem por su cometido desde su posición crítica, al tiempo constructiva y posibilitadora de este gobierno.

La firme voluntad de las personas de Esquerra Unida, Compromís y Partido Socialista Obrero Español hizo posible un acuerdo de gobierno para Petrer que estos años viene demostrando que tiene sólidos cimientos más allá de las personas que lo protagonizan. De ellas es el mérito y en ellas seguimos confiando.

Gracias a todo el Grupo Municipal Socialista. Quien dijo que a la política no se viene a hacer amigos no tuvo la oportunidad de trabajar al lado de estas personas. Junto a ellas y ellos cualquier imposible se ha convertido en un reto que superar, y cualquier iniciativa el motivo para la ilusión y el impulso de nuestro pueblo.

Mi más íntimo agradecimiento a mi familia y mis amigos. En ellos he encontrado siempre el ánimo y la comprensión imprescindibles para cumplir con esta responsabilidad, y lo han hecho en los momentos más difíciles y en los que el apoyo incondicional, el consejo y la confianza han sido necesarios. Y, por supuesto, la memoria para quienes ya no están con nosotros. Su ejemplo ha sido mi guía y la de muchos otros.

Quiero terminar dirigiéndome a todas las personas que forman el Equipo de Gobierno, que son muchas más que las concejalas y concejales. Cualquier cosa que yo pudiera decir no estaría a la altura para describir su trabajo y compromiso, por eso prefiero citar a una voz más oportuna.

"Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder, sin haberlo deseado, acaso, o sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno."

Son palabras de Antonio Machado, en un manuscrito sobre el Gobierno de la República de España. Valencia, 14 de abril de 1937.

He ejercido como alcalde de Petrer orgulloso de serlo, con la humildad que merece y con el espíritu de estar a la altura de tan alta responsabilidad.

Muchas gracias y buena suerte.