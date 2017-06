La inesperada dimisión del alcalde hace tambalear el pacto del tripartito en Petrer

Desde EU se aboga por buscar el perfil idóneo que garantice la cohesión del gobierno. Podem condicionará su respaldo a una serie de «contraprestaciones» políticas.

La dimisión del socialista Alfonso Lacasa como alcalde de Petrer ha generado sorpresa, malestar y dudas entre los concejales de Compromís y EU, socios de gobierno del PSOE con el apoyo tácito de Podem. Sorpresa porque ha sido inesperada. Malestar porque fueron informados tan solo unas horas antes de una decisión que Lacasa llevaba pensando hace semanas. Y dudas por su deseo de que sea la edil socialista Irene Navarro, número dos de la lista electoral, la que tome el relevo en la Alcaldía sin consultar previamente al resto de fuerzas del tripartito.

Cabe recordar que en las últimas elecciones municipales el PP fue la fuerza más votada en Petrer. Obtuvo nueve concejales frente a los seis del PSOE, dos de EU, dos de Podem-Petrer, uno de Compromís y uno de Ciudadanos. Alfonso Lacasa fue investido alcalde en junio de 2015 con el apoyo de todas las fuerzas de izquierda incluida la marca blanca de Podemos. Obtuvo once votos frente a los diez que sumaban los populares y Cs. Una estrecha correlación de fuerzas que ha llevado al todavía alcalde a mantener el acta de concejal hasta que se formalice el relevo en la Alcaldía. Y ello a pesar de haber renunciado por motivos personales debido a los problemas de salud que arrastra, achaques que se han visto agravados por el estrés, la presión y el desgaste que ha sufrido.

Para Lacasa «las personas son importantes pero no imprescindibles. «El trabajo, el compromiso y el proyecto político de los tres partidos deben seguir como hasta ahora, y quien lo encabece es un elemento más pero no un elemento esencial», destacó ayer.



«El pacto ha cambiado»

Sin embargo no piensa lo mismo la concejala de Compromís. «Nosotros cuando alcanzamos el acuerdo al comienzo de la legislatura no solo le dimos la confianza al PSOE como socio de gobierno sino también a Alfonso Lacasa, a título personal, como alcalde. Ahora las condiciones del pacto han cambiado sin habernos informado con la suficiente antelación y, por tanto, sin haber podido convocar a nuestra asamblea para analizar lo ocurrido», ha explicado Silvia Rodríguez, cuestionando que se dé ya por hecho que Irene Navarro vaya a ser la nueva alcaldesa. «El PSOE puede darle su apoyo pero eso no significa que nosotros se lo vayamos a dar también», ha advertido la edil de Compromís reclamando tiempo para analizar lo ocurrido y tomar decisiones. Por su parte desde las bases de EU se advertía ayer sobre la necesidad de mantener la cohesión del tripartito. Para ello consideran esencial analizar el perfil de la persona que releve a Lacasa y recuerdan que el actual primer teniente alcalde es Javier Martínez, de EU.

Pero cualquier decisión sobre la futura gobernabilidad de Petrer debe contar con el apoyo implícito o explícito de Podem-Petrer. Para su portavoz Sergi Cremades «la persona que deberá ejercer el nuevo liderazgo del tripartito es fundamental. En contra de lo que dice el PSOE para nosotros es muy importante y tenemos que valorarlo muy bien y hablarlo antes con EU y Compromís». Cremades también ha anunciado que los votos de su partido no serán a cambio de nada como ocurrió al comienzo del actual mandato. «Entonces teníamos poca experiencia y priorizamos el desalojo del PP del Ayuntamiento de Petrer pero ahora vamos a pedir contraprestaciones políticas por escrito», advierte.