Sax entrega mañana los Premios Alberto Sols

El acto de entrega de los "Premios Alberto Sols" de Sax en su XVI convocatoria tendrá lugar este sábado, en el Teatro Municipal Cervantes, a las siete y media de la tarde.

Los premios constan de dos modalidades. La de la Mejor Labor Investigadora ha recaído en Francisco Juan Martínez Mojica por su amplia trayectoria profesional. La otra modalidad, la del Mejor Trabajo Científico, ha sido para Rubén Francés Guarinos, por su trabajo denominado "Genetic susceptibility to increased bacterial translocation influences the response to biological therapy in patients with Crohn´s disease".