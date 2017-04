El PP advierte de que peligran las «luces» para la gala de fiestas

La instalación de la iluminación extraordinaria para la Gala de los Moros y Cristianos, que se celebra el próximo 6 de mayo en la plaza Castelar, «peligra», según indicó el portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz. El del PP señaló que «en el caso de que la contratación del pliego de condiciones de las luces no se apruebe en la próxima Junta de Gobierno Local, que será previsiblemente el próximo 2 de mayo, los nuevos cargos festeros desfilarán sin ellas».



El popular se teme que así será y recordó el «culebrón» que se vivió con las luces navideñas que se instalaron apenas unos días antes de Nochebuena. « A día de hoy, no nos consta que haya ninguna empresa contratada y por ello le pide al alcalde, Rubén Alfaro, que agilice los trámites para que no volvamos a tener otro gran fiasco como el acontecido en Navidad».



Asimismo, le ha pedido al primer edil y a su equipo de gobierno que «corran y que hagan los deberes» y que «no les hagan pasar a los cargos la vergüenza que ya pasaron en Navidad desfilando debajo de los renos».



Por otra parte, el concejal de Servicios Públicos, Eduardo Vicente, señaló que «el portavoz del Partido Popular debe estar tranquilo porque de una forma u otra, los cargos festeros desfilarán con un alumbrado especial». Vicente señaló que los tiempos para la contratación están muy ajustados aunque la propuesta está ya redactada. Avanzó que se están buscando formulas para instalar arcos lumínicos en el recorrido del Pasacalles. Y pidió a Muñoz que «no dramatice mucho»



El contrato de iluminación es de 95.000 euros anuales. En él se han incorporado proyectores y la iluminación es de leds, lo que supondrá un ahorro energético. Dos son empresas las que se han presentado a la licitación del alumbrado especial para las distintas fiestas de Elda.