La Acequia del Rey, un foco insano

La falta de limpieza y mantenimiento se arrastra desde años atrás.

Aguas sucias, acumulación de desperdicios, un carrizal descontrolado, es el estado en la que se encuentra la Acequia del Rey en Villena, lo que le convierte en un foco de insalubridad denunciado por el Partido Popular.



La conducción fue realizada en 1803 para desecar la laguna de Villena ubicada en las inmediaciones de la pedanía de Las Virtudes. Con una longitud de diez kilómetros sigue constituyendo el desagüe de la cuenca endorreica que conformaba la laguna, con lo que sigue aportando un caudal de aguas salobres.



La falta de limpieza y mantenimiento de las aguas de las Acequia del Rey no es una situación nueva. Así, la concejala del Partido Popular, Ana Más, recordó que otros años la falta de intervención en la zona ha dado lugar a «inconvenientes a los vecinos, problemas de seguridad contra las personas, convirtiéndose en un foco de infección que da lugar a nidos de insectos y más concretamente, a las ya famosas plagas de mosquitos».



Hace más de seis años, con el gobierno de la popular Celia Lledó, tras varios meses de gestiones, la Confederación Hidrográfica del Júcar procedió a la limpieza de la Acequia del Rey.



En 2014, el Partido Popular ya solicitó al concejal de Los Verdes delegado de Medio Ambiente que procediese a adecuar el caudal y al mantenimiento del carrizal. El edil argumentó que iba a plantear a la Confederación un convenio por el que la entidad asumiría el coste económico y el Ayuntamiento aportaría la maquinaria y la mano de obra».



La edil popular explicó ayer que del convenio nada se supo, y que en febrero de 2015, la Confederación informó de que las competencias en materia de limpieza y mantenimiento de la Acequia del Rey eran municipales, por lo que debía ser el Ayuntamiento quien procedería a la ejecución de los trabajos. «Lo cierto es que Los Verdes no dan soluciones a los problemas de la Acequia del Rey -si no se limpia sigue siendo un foco de infecciones- por lo que deben de dejarse de excusas y ponerse a trabajar», insistió Ana Más.



Por todo ello, el Partido Popular ha solicitado la limpieza de la Acequia del Rey con el fin de evitar la plaga de insectos y la inundación de los terrenos colindantes, en el caso de que se produzcan lluvias torrenciales.