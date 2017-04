Los Verdes volverá a invertir en el pozo San Francisco para aumentar el caudal

El PP denuncia que los nuevos trabajos muestran la inoperancia del concejal en la reparación de la infraestructura.

El equipo de gobierno de Los Verdes en Villena aprobó, en solitario, el proyecto de reacondicionamiento, limpieza y profundización del pozo municipal de agua San Francisco valorado en 33.396 euros. El objetivo de las obras es mejorar el caudal suministrado por el pozo y que alcancen los niveles de julio de 2016 tras la primera reparación, es decir unos 21 litros por segundo, «y que estén disponibles antes del pico de demanda estival, que comienza a mediados del mes de junio», explicó la portavoz de Los Verdes, Catalina Hernández.



Para el Partido Popular, los nuevos trabajos muestran la inoperancia del concejal del Ciclo del Agua, Antonio Pastor, en dar solución a la avería del pozo que se prolonga desde septiembre de 2015. Los populares explicaron en que hace unos meses el edil de Los Verdes aseguró que la avería del pozo San Francisco se había reparado y se estaba extrayendo el caudal suficiente para abastecer la ciudad.



Por otro lado, el concejal socialista, Fulgencio Cerdán, explicó que aunque el equipo de gobierno tiene potestad para aprobar y adjudicar el proyecto de reacondicionamiento del pozo San Francisco, lamentó el procedimiento realizado, a través de adjudicación directa y «sin informe técnico que avale la propuesta».



El pozo San Francisco se averió en septiembre de 2015- uno de los tres pozos de agua municipales junto a La Solana y El Fisura- con la rotura de la bomba de impulsión y el motor.



Por aquel entonces, el concejal delegado valoró la reparación en 279.000 euros. Asimismo, en noviembre el Ayuntamiento solicitó una ayuda a la Diputación para la adecuación de las instalaciones. No obstante, y alegando la urgencia de las obras el equipo de gobierno inició los trabajos de reparación. Así en junio de 2016, la Diputación concedió una ayuda de 66.567 euros para la adecuación del pozo de agua. En agosto, Diputación denegó la ayuda por la alteración de una de las condiciones que exigía para su concesión y era que la administración provincial debía adjudicar y ejecutar los trabajos.



Las obras realizadas en julio de 2016 consiguieron incrementar el caudal de extracción de aguas subterráneas de 14 a 21 litro por segundo. No obstante, el equipo de gobierno de Los Verdes argumentó la adjudicación del proyecto de reacondicionamiento del pozo, alegando que a pesar de haber sido un invierno lluvioso, «el volumen total extraído de dicho pozo ha seguido bajando como consecuencia de la explotación de este acuífero», explicó la portavoz del equipo de gobierno, Catalina Hernández



Los grupos de la oposición- PP y PSOE- anunciaron el pasado mes de marzo la intención de emprender acciones legales contra el concejal del Ciclo del Agua, Antonio Pastor, por la gestión llevada a cabo para la reparación de las obras del pozo.



Tanto la portavoz del PP, Ana Más, como su homóloga del PSOE, Isabel Micó, insistieron en la existencia de «irregularidades» en el procedimiento de adjudicación de las obras. Unos trabajos que han costado a las arcas municipales 150.000 euros.



El alcalde de Villena, Javier Esquembre, explicó que se contrató una obra menor para la reparación del pozo y después otra «dentro de los parámetros que marca la ley, ante el riesgo de no poder asegurar el abastecimiento de agua potable».