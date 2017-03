Las mujeres de la Policía Local de Elda se quedan sin chalecos antibala

Las siete mujeres que actualmente forman parte de la plantilla de la Policía Local de Elda se han quedado sin chalecos antibala. La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha destinado 16.000 euros para hacer frente a una antigua reivindicación comprando 32 chalecos antibala, antipunzón y antinavaja interiores e individuales para los 117 efectivos, incluyendo a los mandos. Sin embargo, ninguno de los modelos adquiridos se ajusta a las condiciones particulares de la anatomía femenina. Y ello a pesar de que cuatro de las agentes están adscritas a las unidades de Tráfico, Barrios y Seguridad Ciudadana que patrullan a diario en la calle.

El sindicato SPPLB ha calificado esta situación de «trato discriminatorio» y ha presentado un escrito de queja en el Ayuntamiento. Lo más curioso del caso es que cuando se encargaron las 32 prendas de protección balística los técnicos de la empresa suministradora se desplazaron a Elda y también les tomaron las medidas corporales a las mujeres de la plantilla. Pero finalmente todos los chalecos recibidos llevan una placa balística recta que se adapta a la anatomía masculina. Pero no así a la femenina dado que carecen de copa en el pecho y, por lo tanto, no se ajustan bien al cuerpo de la mujer. En tal caso llevar el chaleco de un hombre puede resultar incluso más peligroso que no llevarlo si se recibe un impacto de bala. De ahí que las agentes hayan optado por no ponérselo.

Pero no es la única queja que ha emitido el secretario comarcal del SPPLB. Víctor Giménez también ha denunciado que los uniformes que llevan las siete agentes, y que se compraron el año pasado, están confeccionados con tallas de hombre. «Tanto los pantalones como las camisetas y los polos o les vienen muy holgados o muy estrechos y, además de ser incómodos para ellas, ofrecen una imagen poco decorosa de la uniformidad que se exige a la Policía Local», advierte el agente y representante sindical que, no obstante, ha agradecido el esfuerzo económico realizado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana para dotar a la plantilla de más seguridad con los nuevos chalecos antibala.

La responsabilidad de adquirirlos recayó en el intendente jefe de la Policía Local, Francisco Cazorla, quien señaló en enero que se había contado con los sindicatos y los agentes a la hora de elegir el modelo para adecuarlo de la mejor manera posible a su trabajo diario.



Solución presupuestaria

Sobre la falta de chalecos antibala para mujeres el concejal del área, José Antonio Amat, manifesta desconocer tal extremo por no haber realizado él directamente esa gestión. «No me consta que eso sea así -puntualizaba ayer- pero si realmente lo es ese problema, y también el de la uniformidad femenina, se va a subsanar rápidamente porque tengo previsto incluir en el próximo presupuesto municipal una partida económica con el mismo fin». Serán otros 30.000 euros para adquirir una nueva remesa dado que con los actuales 32 chalecos solo se ha podido cubrir un tercio de la plantilla asignada a las unidades que operan directamente en la calle.

Cabe recordar que la compra de chalecos de protección balística es una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos policiales. Hasta el momento solo contaban con algunos que se incluían en los vehículos y eran exteriores. Además ya tenían varios años de antigüedad y una prenda de este tipo pierde su efectividad a los diez.